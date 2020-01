BJÄRSJÖLAGÅRD

Bjärsjölagårds förskola har än en gång haft påhälsning av en eller flera objudna gäster under juluppehållet.

Någon gång under perioden 20 december till och med den 7 januari har någon krossat ett fönster och tagit sig in i en tillbyggnad till förskolan.

Ingenting verkar ha stulits men förövarna har rotat runt och lämnat efter sig allmän röra. Utanför har passat på att dra ett mindre träd och välta några bänkar.