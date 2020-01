Nytt bedrägeri via mejl

SVALÖV

Återigen har en privatperson lurats att lämna ut sina personuppgifter för att sedan se pengar dras från kontot.

Under hela julhelgen har mängder med personer fått mejl om att betala in fraktavgift på varor som beställts via nätet.

Det handlar uteslutande om 23 kronor, en del har trott att paket är på gång, men i stället har man blottat sig och gett bedragare tillgång till deras konto.

Senast i raden drabbades en person i Svalöv och här har 523 kronor plockats från dennes konto.

– Det handlar om bedrägeri och tyvärr är det många som drabbats. Mejlet ska slängas, uppmanar Åsa Emanuelsson, pressinformatör vid polisen i Helsingborg.