Ny TFF-målvakt från Falkenberg

fotboll Trelleborgs FF har gjort klart med en ny målvakt. Det handlar om Osbysonen Hampus Nilsson, 29, närmast från Falkenbergs FF.

Hampus Nilsson har representerat Falkenberg sedan säsongen 2017 och har 21 allsvenska matcher på sitt cv, så det är en välmeriterad målvakt som TFF lyckats värva.

– Vi är glada över att möjligheten dök upp att knyta till oss ännu en spelare med erfarenhet från Allsvenskan. Hampus passar bra in i den profil vi söker hos våra spelare, han har en lokal förankring och är dessutom en etablerad målvakt med ledaregenskaper. Han hade en betydande del i Falkenbergs resa tillbaka till Allsvenskan och han kommer kunna bidra med sin erfarenhet till vår trupp, säger Kristian Haynes, huvudtränare i Trelleborgs FF, i ett pressmeddelande.

Innan Hampus Nilsson hamnade i Falkenbergs FF hade han bland annat spelat i Djurgårdens IF samt som lån i Östersunds FK.

Som ungdomsspelare spelade han även i IFK Osby (moderklubben), Landskrona BoIS och Helsingborgs IF.

Kontraktet med Trelleborgs FF gäller för två år.