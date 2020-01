Iransk raketattack mot amerikanska militärbaser

Utrikes Iran avfyrade flera raketer mot amerikanska militärbaser i Irak under natten till onsdag.

Irakisk militär bekräftar att 22 missiler avfyrades mot två militärbaser på Irakiskt territorium. Enligt Aftonbladet har även en militärbas, i Taji strax norr om Bagdad, utsatts för en attack. På basen fanns sjuttio svenska militärer utplacerade, men enligt Försvarsmakten har alla svenska trupper klarat sig undan oskadda.

– Vi kan bekräfta att det varit en mindre attack där. Det har varit någon form av raketeld, säger Magnus Lindstedt, kommunikatör vid Försvarsmakten.

Däremot har 80 ”amerikanska terrorister” dött i attackerna, uppger Iransk statstelevision under morgonen, men varken Pentagon något internationellt organ har bekräftat att amerikanska trupper dött i attacken.

USA:s president, Donald Trump, skrev på Twitter efter attacken att ”allt är bra” och att han kommer kommentera utvecklingen under onsdagen.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

Nattens attack är ett svar på militärgeneralen Qasem Suleimanis död. Generalen föll offer för en amerikansk flygattack utanför Bagdads flygplats i Irak, natten tredje januari. Hans död förvärrade det redan spända laget mellan Iran och USA och Iran utlovade redan i samband med dådet hämndaktioner mot amerikanska mål i regionen.

– Iran vidtog och avslutade proportionella åtgärder för att försvara sig själv, skriver utrikesminister Mohammad Javad Zarif på Twitter.

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.

We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression.

— Javad Zarif (@JZarif) January 8, 2020