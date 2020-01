ESLÖV

Diskrimineringsombudsmannen (DO) blev inte helt belåten med Eslövs kommun efter en tillsyn av riktlinjer och rutiner som gäller trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

DO granskade material som kommunen lämnat in och bedömde att en handling inte höll måttet.

DO påpekar att det i handlingen inte framgår hur kommunen som arbetsgivare ska agera om repressalier påstås ha inträffat.

Efter det påpekande som gjorts avslutar DO ärendet.