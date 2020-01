Zlatans kommentar om vandaliseringen

Fotboll Zlatan Ibrahimovic har nu kommenterat vandaliseringen av statyn av honom själv i Malmö.

Det var under presskonferensen efter Ibrahimovics comebackmatch i Milan som Sportbladet frågade om skadegörelsen.

Men enligt Ibrahimovic lägger han ingen energi eller uppmärksamhet.

– Det finns inget att säga. En dag kommer jag att säga mer, säger Zlatan Ibrahimovic till Sportbladet.

Det var så sent som under söndagsnatten som skulpturen över Zlatan Ibrahimovic sågades ner och vältes. Under dagen forslades det vandaliserade konstverket bort av Malmö stad i väntan på reparation.

Statyn har vandaliserats flera gånger sedan det blev känt att Zlatan blivit delägare i Hammarby.

