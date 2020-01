Stor summa kontanter väck

TRELLEBORG

Genom att bryta upp ytterdörren till ett hus på Hedvägen i Trelleborg tog sig tjuvarna in. Därefter har de systematiskt genomsökt huset och enligt anmälaren hittat 40 000 kronor i kontanter.

De har även stulit vad som beskrivs som ”en hel del” guldsmycken, men till vilket värde är oklart.

Husägarna uppger att inbrottet skett någon gång efter klockan 16 i lördags och fram till 21.39 samma kväll.

Ett inbrott har även drabbat en bilverkstad på Sjöviksvägen natten mot lördagen.

Härifrån har minst ett säkerhetsskåp stulits från lokalerna som den okände gärningspersonen tagit sig in i via ett krossat fönster.