Stehagsbor inbrottsdrabbade

STEHAG

Mellan torsdag och söndag var det någon som bröt sig in i en bostad i Stehag.

Inbrottet skedde mellan torsdag kl 14.30 och söndag kväll. De boende upptäckte då att någon tagit sig in via en balkongdörr. De drabbade visste inte då vad som saknades.