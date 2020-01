Se kängurubebis bli räddad undan lågorna

Australien Australien brinner. Det kan knappast ha undgått någon och inte heller att det är djuren som drabbats värst.

500 miljoner djur har dödats av lågorna men den här lilla kängurun hade tur och råkade på frivillige brandmannen Sam McGlone

Sam McGlone befinner sig i New South Wales där han är frivillig brandman. Det var i samband med det han hittade en liten kängurubebis som försökt gömma sig undan lågorna. Den 24-årige McGlone lyckades dock fånga ungen och virade in den i en handduk och gav den vatten innan han placerade den i sin bil.

På Instagram har han lagt ut en film av händelsen och skriver bland annat: ”Detta är hjärtskärande. 10 miljoner tunnland har brunnit. Snälla dela. Snälla donera. Vi behöver er hjälp.”

Så sent som i fredags skrev CNBC att ett tusental hem har blivit lågornas rov och 18 människor dödats. Vissa djurarter hotas av utrotning. Koalastammen, som redan före bränderna var på nedåtgående, ligger extra illa till eftersom djuren är långsamma och inte kan springa ifrån lågorna. Att bränderna äger rum i kombination med torka och extremt höga temperaturer på över 40 grader gör inte situationen bättre för djuren.

Ekologer misstänker att 8 000 koalor kan ha dödats av elden, uppemot 30 procent av alla koalor i området.

– Uppemot 30 procent av deras habitat har förstörts, sa den australiensiska miljöministern Sussan Ley till Australian Broadcasting Corporation i förra veckan.

– Vi kommer att veta mer när elden har lugnat sig och en ordentlig bedömning kan göras.

In record heat Australia and South Australia, where temperature have risen to 40 degrees, koalas approached cyclists on the road to seek water. pic.twitter.com/DvW84gbaRq

— Akki (@akkitwts) December 28, 2019