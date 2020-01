TRAV Conrad Lugauer tvingas till operation och den tyske Jägersrotränaren blir borta från tävlingsbanan i tre månader.

Det var under lördagens V75-tävlingar på Jägersro som Conrad Lugauer blev sparkad på armbågen av en häst.

Han fick avstå sina styrningar och uppsöka sjukvård. På trettonafton stod det klart att Lugauer tvingas till operation och han blir borta från tävlingssulkyn en längre tid.

– Jag mår bra, men jag måste bli opererad nästa vecka. Någonting gick itu och vill jag bli fullt återställd behöver jag göra den här operationen, säger Lugauer till Travronden.

– Jag får se hur lång tid det kommer att ta att bli återställd, men läkarna säger att jag kommer vara borta från tävlingsbanan i ungefär tre månader. Men jag kommer att vara med och hjälpa till hemma på gården så mycket som möjligt, säger Lugauer.

Hans talang Campo Bahia ska på lördag göra sin andra start i Paris, i storloppet Prix de Croix.

Nu blir det sonen och stallets försteman Marc Elias som får sköta tömmarna och köra sitt tredje lopp på Vincennes.

I lördagens V75 ersatte dansken Ken Ecce den skadade Lugauer på ett förtjänstfullt sätt. Han vann silverloppet med Harran Boko.

– Det är alltid roligt att få köra en bra häst. Han drog iväg själv och fick bestämma farten, jag försökte bara hålla i honom så länge som det gick, sa Ecce

Örjan Kihlström var stor dominant i V75 som kusk 2019, och han tycks inte ha några ambitioner att frånsäga sig den rollen.

Två precisa och karakteristiska smygare av ”Gubben-i-lådan” bakom Håkan K Perssons Dancing In the Rain och Johan Lejons Sunday Sonata resulterade i två målfoton där segerkusken satt lugnt och avslappnat med körspöet under armen.

Det innebär att den gode Kihlström kopplade ett omedelbart grepp om V75-ligan 2020.

Sju rätt på Jägersro betalade 112 177 kronor.