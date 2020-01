Expresståg från Trelleborg och Svedala

Skåne Från och med i morgon, den 7 januari, ska det gå expresståg mellan Trelleborg och Malmö samt Svedala och Malmö.

Enligt Skånetrafiken kommer det att ta max 28 minuter, jämfört med dagens 32 minuter att resa mellan Trelleborg station och Malmö C och tåget gör inga stopp på vägen. Det blir två avgångar om dagen, en i vardera riktningen. Avgång från Trelleborg klockan: 07.10. Avgång från Malmö C: klockan 16.20. Tåget går via Kontinentalbanan och stannar på Malmö C övre, det vill säga spår 5-10.

Även Svedala får en expressavgång till Malmö. Klockan. 07.09 avgår tåget som på 19 minuter ska nå Malmö C.

PågatågenExpress är ett komplement till den övriga tågtrafiken på sträckorna.

– Vi är glada att kunna erbjuda våra kunder snabbt och hållbart resande mellan Trelleborg och Malmö samt Svedala och Malmö. Tågen till och från Trelleborg har utvecklats på ett mycket positivt sätt sedan vi startade i december 2015 och genom att erbjuda denna typ av snabbtåg hoppas vi att fler ska upptäcka hur enkelt och smidigt det är att resa med Pågatågen, säger Mats Ohlsson, trafikutvecklare för Pågatågen på Skånetrafiken, i ett pressmeddelande.