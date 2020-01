Zlatan med i matchtruppen direkt

fotboll Svensken kan komma att spela redan i måndagens match mot Albin Ekdals Sampdoria.

Knappt har Zlatan Ibrahimovic hunnit presenteras i Milantröjan förrän han är aktuell för spel för de rödsvartrandiga. Senaste tävlingsmatchen han spelade var för två och en halv månad sedan när hans Los Angeles Galaxy slogs ut ur MLS-slutspelet, men efter träningsmatchen mot Rhodense häromdagen, där Zlatan gjorde ett mål och en assist, togs han under söndagen ut i Milans matchtrupp till måndagens drabbning med Sampdoria.

Efter söndagens träning väntas besked komma kring om 38-åringen är med från start eller om han börjar på bänken.

Milan ligger på en blygsam elfteplacering i Serie A, med 21 poäng på 17 matcher. Det är precis hälften av poängen mot var stadsrivalen och serieledaren Inter samlat ihop.

