Dags för slutspel i Kamratcupen

FUTSAL Efter avslutat gruppspel är det på måndagen dags för slutspel i den 28:e upplagan av Kamratcupen i Korsavadshallen i Simrishamn.

Slutspelet inleds klockan 11 med två kvalmatcher, Borrby-Torna Hällestad (11.00) och Gärsnäs 1-Sövestad (11.00). Vinnarna går vidare till kvartsfinal.

Kvartsfinalerna spelas enligt följande: Tomelilla–Sankt Olof (11.40), Österlen FF–FC Plisat (12.00), Gärsnäs 2–vinnaren Borrby/Torna Hällestad (12.20), Simrishamn–vinnaren Gärsnäs 1/Sövestad (12.40).

Semifinalerna spelas klockan 13.00 och 13.20, bronsmatchen klockan 14.00 och finalen 14.30.

Resultaten från gruppspelet hittar ni i faktarutan.

Så här gick det i Kamratcupens gruppspel

Grupp 1: Tomelilla IF-Wollsjö AIF 4-1, Blentarps BK 1-Gärsnäs AIS 1 0-2, Tomelilla–Blentarp 1 4–1, Wollsjö–Gärsnäs 1 0–0, Wollsjö–Blentarp 1 2–1, Gärsnäs–Tomelilla 2–2.

Grupp 2: Rydsgårds AIF-Gärsnäs AIS 2, IFK Simrishamn U-FC Plisat.

Grupp 3: Österlen FF-Torna Hällestad 2-1, Futsal Deluxe-Lövestads IF 3-1, Österlen FF–Futsal Deluxe 6–0, Torna Hällestad–Lövestad 2–0, Torna Hällestad–Futsal Deluxe 2–1, Lövestad–Österlen FF 1–3.

Grupp 4: IFK Simrishamn-Borrby IF 3-0, Blentarps BK 2-Baskemölla IF 2-1, Simrishamn–Blentarp 2 3–2, Borrby–Baskemölla 1–0, Borrby–Blentarp 2 1–0, Baskemölla–Simrishamn 0–4.

Grupp 5: Sjöbo IF-Sankt Olofs IF 1-1, Liga 06 IF-Sövestads IF 0-1, Sjöbo-Liga 06 1-1, Sankt Olof-Sövestad 2-1, Sankt Olof-Liga 06 3-2, Sövestad-Sjöbo 2-2.