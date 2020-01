Ahmedhodzic tillbaka i MFF

FOTBOLL Mittbacken Anel Ahmedhodzic har kallats tillbaka till Malmö FF efter en lånesejour i danska superligaklubben Hobro IK.

20-åringen återvänder med omedelbar verkan.

– Det känns riktigt bra att komma tillbaka till Malmö FF och jag ser mycket fram emot säsongen. Jag känner att jag har utvecklat mitt försvarsspel i Danmark och anpassat mig till A-lagsfotboll, säger han till mff.se.

– Jag vill tacka Hobro IK för att de gav mig chansen och önskar dem lycka till resten av säsongen.

Anel Ahmedhodzic började spela i MFF:s fotbollsskola som sexåring och efter drygt tio år i klubben flyttade mittbacken till Nottingham Forest FC år 2016.

I januari 2019 återvände mittbacken till sin moderklubb och gjorde allsvensk debut under vårsäsongen med ett inhopp i derbytriumfen mot Helsingborgs IF.

Under sommaren skedde en utlåning till danska superligaklubben Hobro IK där han spelat 19 matcher och gjort ett mål.

Ahmedhodzic är för tillfället på januariturné med det svenska A-landslaget som ska möta Moldavien och Kosovo.

– Anel har gjort det väldigt väldigt bra i Hobro IK, spelat nästan varje match och varit tongivande, konstaterar sportchefen Daniel Andersson på hemsidan.

– Nu känner vi att det är dags för honom att komma hem och konkurrera om en plats här i Malmö FF. Både vi och Anel är övertygade om att detta är rätt steg för honom.