Nytt filmpoddsamarbete

Svensk Filmdatabas har startat ett samarbete med podden Everdahl & Karlssons Film TV som görs av Göran Everdahl, C-G Karlsson och Johan Andreasson. I det första avsnittet blir det historier om hemmet i Hasse Ekmans film Banketten och detaljer från Roy Andersson och hans film Du levande.

Ytterligare två avsnitt kommer att spelas in under nästa år, med stöd av Svensk Filmdatabas och de Avsnitten kommer att handla om badscener i svensk film respektive Roy Anderssons debutfilm En kärlekshistoria (1970).

Svensk Filmdatabas innehåller inte bara fakta om filmer utan även artiklar med fokus på allt som rör svensk film.

– Det var lite av ett experiment som vi förstås tyckte var jättespännande eftersom varken vi eller Filminstitutet någonsin tidigare gjort något liknande. Göran Everdahl, C-G Karlsson och Johan Andreasson blev entusiastiska när vi frågade dem, och efter att redaktionen för Svensk Filmdatabas haft ett möte med dem, där vi gemensamt spånade diverse uppslag, blev det denna första podd om hur hem har skildrats i svenska filmer, säger Per Sundfeldt på Svensk Filmdatabas i ett pressmeddelande.