Jakobsson går till IFK Norrköping

FOTBOLL Torns IF tappar Svalövs BK-fostrade målvakten Felix Jakobsson efter bara en säsong.

20-åringen har skrivit på ett tvåårsavtal med allsvenska IFK Norrköping.

– Det känns helt fantastiskt, säger Jakobsson i en kommentar på Norrköpings hemsida.

– Allt är så proffsigt och man blir så väl bemött av alla i klubben.

Under året i Torn startade han 15 matcher och gjorde ett inhopp i division 1 södra. Dessutom blev det en match i Svenska cupen.

– Det har varit ett mycket roligt och lärorikt år i Torn där det blev lite väl spännande på slutet, men vi lyckades att hålla oss kvar, konstaterar han på Stångbyklubbens hemsida.

– För min egen del så har det varit ett väldigt positivt år med speltid, bra träningar och jag har lärt känna fantastiska människor.

I slutet av säsongen hörde IFK Norrköping av sig med en förfrågan om provträning och nu är Felix Jakobsson klar för den allsvenska klubben.

– Känns väldigt kul och spännande att få en så stor möjlighet som detta är. Det har gått väldigt fort, från att för ett år sedan spelat division 3-fotboll med Eslöv till att nu tillhöra en allsvensk förening.

20-åringen kommer att ingå i Norrköpings A-trupp, men har även möjligheten att spela matcher för IF Sylvia i Ettan Norra.

Torns IF har i stället värvat Beck Dane Wallgård, 20, som i fjor imponerade under sin första division 2-säsong med Eslövs BK.