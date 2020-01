Iransk general dödad i amerikansk attack

Utrikes Qaseem Soleimani, general inom det iranska revolutionsgardets elitstyrka Quds, dog i Irak till följd av en amerikansk drönarattack under natten till fredag.

Nu varnar Iran för att "skarp vedergällning väntar förbrytarna" bakom dådet.



Även en av milisgruppen Hashed al-Shaabis högsta ledare, Abu Mahdi al-Humandis, dog i attacken.

Abu Mahdi al-Humandis och Qaseem Soleimani färdades tillsammans i bil på väg från Bagdads internationella flygplats när de träffades av amerikanska drönare, rapporterar flera internationella medier.

Enligt BBC ska den iranske generalen nyligen landat i Irak, efter att ha flugits in från antingen Syrien eller Libanon, när attacken ägde rum. Minst fem personer dödades, skriver den brittiska mediekanalen.

Qaseem Soleimani beskrivs av BBC:s utrikeskorrespondent Lyse Doucet som en drivande kraft bakom Irans intressen i Mellanöstern och landets egentliga utrikesminister när det rör sig om frågor kring krig eller fred.

Kort efter dådet publicerade USA:s president, Donald Trump, ett inlägg som porträtterar den amerikanska flaggan på sin Twitter.

Pentagon gick kort därpå ut och bekräftade offentligt att attacken genomförts av amerikanska styrkor.

”På presidentens order har den amerikanska militären tagit ett defensivt beslut om att skydda amerikansk personal utrikes genom att döda Qaseem Soleimani.”, skriver det amerikanska försvarsdepartementet i ett uttalande.

Drönarattacken följer bara några dagar efter att den amerikanska ambassaden i Bagdad attackerats av demonstranter, som på platsen även drabbade samman med amerikanska styrkor.

Enligt Pentagon har Qaseem Soleimani uttryckt sig positivt över demonstranternas attack på den amerikanska ambassaden.

Läget mellan USA och Iran var redan innan attacken spänt och reaktionerna från Irans sida har varit kraftiga. Landets religiösa ledare, Ayatollah Ali Khamenei, sade efter att dödsfallet bekräftats att ”skarp vedergällning väntar förbrytarna” bakom attacken. I samma uttalande utlyste han också tre dagars landssorg.

Även Irans utrikesminister, Javad Zarif, har fördömt attacken. I ett uttalande på Twitter kallar han attacken för en ”internationell terrorhandling” och att mordet på Qaseem Soleimani utgör en fara, eftersom generalen – enligt Javad Zarif – varit en av de främsta krafterna i kampen mot IS (Islamiska Staten). Han avslutar tweetet med orden ”USA bär ansvaret för alla konsekvenser”.

The US bears responsibility for all consequences of its rogue adventurism.

Den amerikanska journalisten Yashar Ali är en annan person som diskuterat attacken flitigt på sociala medier. I ett uttalande beskriver han dådet som långt mycket mer betydelsefullt för den internationella politiska arenan, än när USA:s Navy Seals dödade Osama bin Laden 2011.

2. I can’t understate how major this is. Not just a moment in US-Iran relations, but a major global event. People comparing this to killing Osama Bin Laden don’t know what they’re talking about. This is way more significant. Equivalent to another country killing US Vice-President

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) January 3, 2020