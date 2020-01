Årets bästa konst

Michael Rakowitz och utställningen The Invisible Enemy Should Not Exist på Malmö Konsthall. Foto: Malmö Konsthall

topplista Tidningens konstkritiker Britte Montigny sammanfattar 2019 års bästa konstutställningar på Öresundsregionens muséer.

1. The invisible enemy should not exist, Malmö Konsthall

En magnifik iscensättning av den amerikansk-irakiske konstnären Michael Rakowitz utsökta och hjärtskärande rekonstruktioner av de bildfriser i det assyriska härskarpalatset i Nimrud som obarmhärtigt destruerades av IS 2015. Skapade av omslagspapper till dadlar och annat godis framstår de som spöken ur det förflutna men också som en påminnelse om att historien – om än bara i rekonstruerad form – aldrig får tillåtas att bli utplånad.

2. Ester Blenda!, Skarhults slott

Lagom till 100-årsfirandet av att svenska kvinnor fick rösträtt öppnades i Skarhults lada en utställning om Ester Blenda Nordström, SvD-journalisten som redan vid tiden för första världskriget skapade rubriker med sina wallraffer-reportage. I skickligt uppbygga tablåer iscensatte Skarhults Alexandra von Schwerin, filmaren Anna Hylander och författaren Fatima Bremmer hållplatser i hennes äventyrliga liv som ändade i nattsvart tragedi. Fascinerande och oförglömligt berörande.

3. Åbn min lysning. Pippilotti Rist på Louisiana

Dansk guldålder, SMK

På den danska sidan Sundet får Louisiana och Statens Museum for Kunst dela på tredje platsen. Louisiana för den ingående presentationen av verk skapade av schweiziska Pippilotti Rists, en av videokonstens främsta företrädare. SMK för att man (i samarbete med Nationalmuseum) förmedlade en ny och omsorgsfullt kartlagd bild av 1800-talets danska guldålderskonst. Dammig och förlegad? Alls inte. Snarare fräsch och odödlig.