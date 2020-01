Tomteseniorer festade om

Tomtenissorna Eva Olofsson och Agneta Nordqvist såg till att serva gästerna under hela eftermiddagen.

SVALÖV Ännu en gång samlades Svalövsbor som nått den aktningsvärda åldern av 70 år.

Den populära Tomtefesten hölls i vanlig ordning på Folkets hus i Svalöv.

– Riktigt trevligt, det här. Och skriv gärna att vi är det yngsta bordet, sa Jan-Ingvar Persson med glimten i ögat.

Själv ska han fylla 72 år i år och har liksom många andra seniorer sett fram emot festen.

Ungefär 120 personer slöt upp under torsdagseftermiddagen och då bjöds det på underhållning av Bengt-Åke Bengtsson som både drog vitsar, sjöng och spelade.

I vanlig ordning kom kände fotografen Lennart Johansson och visade filmer från förr i tiden i Svalöv. Ett uppskattat inslag som varit återkommande under många år.

Tomtenissorna tog också ton och inledde hela festen med att sjunga ”När vintermörkret kring oss står”.

Och givetvis avslutades festligheterna med välsmakande tomtegröt.

Agneta Nordqvist har varit med under många år och serverat seniorerna:

– Många kommer tillbaka år efter år. Kul.

Lite historik om Tomtefesten:

Tomtefesten har gamla anor. Redan 1917 bildades Sällskapet Svalöfs Jultomtar med agronom Gustaf Eliasson i spetsen. Första mötet hölls på Svalövs hotell och ändamålet var huvudsakligen ”barnbeklädnad och annan ordnad välgörenhet till julhögtiden”.

Helt enkelt ge utsatta barn en god jul och Gustaf Eliasson var tomtefar så länge han levde.

Klädesplagg delades ut till 83 barn och julfest hölls i Fridhem folkhögskolas gymnastiksal.