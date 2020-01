Polisen: Relativt lugn nyårsnatt

Skåne Polisen bedömer nyårsnatten i Skåne som lugnare än tidigare år.

Under nyårsnatten var polisen närvarande på flera platser där människor samlats för att fira in det nya året. De bedömer ändå att natten varit relativt lugn.

– Givetvis har vi haft en del ärenden som brukligt under en högtid då det är många som rör sig utomhus men det är inget större som varit i Skåne län, säger Katarina Rusin, presstalesperson vid polisens ledningscentral.

– Vår bedömning är att det har varit lugnare än tidigare nyårsaftnar. Det vi har arbetat med är synlighet på de platser där många befinner sig vid tolvslaget för att fira in det nya året men vi har även haft civil ouniformerad personal. Vi har haft andra olika åtgärder som vi har informerat om, att vi nu har bodycams på vissa av våra patruller. Vi har även andra redskap som till exempel på Möllevångstorget där vi hade möjligheten att tända upp torget ifall det skulle vara så att vi upplevde att ordningen inte gick att bibehållas. Men det har fortlöpt utan några större ordningsstörningar i Skåne län, säger Katarina Rusin.

Polisen har dock larmats till vissa platser där folk skjutit vårdslöst med fyrverkerier.

– Men det är ingenting som har resulterat i något större insats eller polisiär åtgärd, säger Katarina Rusin.

Strax efter midnatt larmades polis och räddningstjänst till Regeringsgatan i Landskrona efter att en okänd gärningsperson krossat en ruta på en kyrka och kastat in fyrverkerier. Där har en anmälan om skadegörelse upprättats.

Flera personer har under natten blivit omhändertagna enligt LOB, lagen om omhändertagande av berusade personer. I Malmö handlade det om 30 personer, i Helsingborg 11, Lund 10, Kristianstad 4 och i Ystad 5 personer.

Enligt räddningstjänsten har det under kvällen och natten inträffat en del bränder.

– Det har varit några större bränder och en hel del mindre fyrverkerirelaterade. Det har varit många ärenden, säger Mattias Sköld, inre befäl vid Räddningstjänsten Syd.

Vid 21.30-tiden började det brinna började i en takkonstruktion på Pilbäckshallen på Ängsövägen.

– Det brann i takkonstruktionen som vi arbetade med fram till midnatt. Sedan har det varit bevakning i natt. Man vet inte vad som orsakat branden men man kan ju misstänka att det varit någon typ av fyrverkeripjäs som hamnat på taket men vi vet inte säkert.

Dessutom larmades räddningstjänsten till en balkongbrand i Eslöv vid 21.55 på nyårsafton.

– Det började brinna på en balkong på första våningen som spreds till balkongerna ovanför men den kunde släckas ganska snabbt.

Under kvällen larmades även räddningstjänsten till Simrishamn.

– Där var det en villa med halmtak som det brann i taket på. Det brann rätt så mycket men var släckt någon gång i går kväll.

Räddningstjänsten fick även rycka ut i Trelleborg där ett uthus börjat brinna med viss spridning till ett garage och en verkstad.

– Den jobbade de med större delen av natten.

I Malmö skedde två större bilbränder under kvällen och natten.

– Det var två större bilbränder i Malmö med tre bilar inblandade i båda. En på Cronmans väg, där var det en husvagn, en husbil och en personbil och en på Helenetorpsgatan där tre bilar brann, säger Mattias Sköld.