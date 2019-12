Jörgen Johansson död

Jörgen Johansson vann Årets bildreportage så sent som i år. Foto: Sofia Åström/Arkiv

Jörgen Johansson avled under måndagen efter en längre tids sjukdom. Arkivbild

Fotografen och musikern Jörgen Johansson är död. Han dog i sitt hem under måndagen efter en tids sjukdom. Jörgen blev 50 år gammal.

Jörgen Johansson var en välkänd profil inte bara i Hässleholm. Han har vunnit både det ärofyllda priset årets nyhetsbild Sverige 2005 samt årets bildreportage Sverige så sent som i år.

Årets nyhetsbild visade Ulf Olsson som dömdes för mordet på Helén Nilsson i Hörby.

Bildreportaget som går under namnet ”En dag i taget” skildrar Jörgens egen kamp mot cancern.

2007 fick han även andra pris i kategorin Svenskt vardagsliv i tävlingen Årets bild. Bilden tog han när han väntade på en försenad reporter. Den föreställer hans fötter på en brygga vid Finjasjöns algblommande vatten.

Jörgen fortsatte att fotografera fötter i olika sammanhang. Dessa bilder resulterade i en utställning på Hovdala slott.

2013 fick han tredje pris för bilderna till reportaget om en av romernas ledare i Skåne, Stefan Palison.

Under åren har det blivit flera reportageresor som resulterat i både text och bild.

Jörgen Johansson brann även för musik och han lyckades hamna på samma scen som Bruce Springsteen som han fick spela med.

Tillsammans med kollegan Anders Mårtensson gav han ut boken ”Local Heroes” som handlar om den legendariska musikscenen i Asbury Park i New Jersey.

Jörgen Johansson har gått på fotoskolan i Gamleby samt New England School of Photography i Boston.

Han har jobbat som fotograf och fotochef på Norra Skåne i Hässleholm samt på Skånska Dagbladet i Malmö fram till 2009. Därefter har han arbetat som frilans där han både fotograferat och skrivit reportage. Han var också en del av fotoagenturen Kontinent.

Jörgen Johansson sörjs närmast av hustrun Jessica Borg, sonen Dylan Johansson, föräldrar, syster och många vänner.

