Han drar direkt till Kristianstad

HANDBOLL Lagkaptenen Fredrik Petersen skulle ha spelat säsongen ut i IFK Ystad och därefter gå till ligakonkurrenten IFK Kristianstad.

Men nu har klubbarna i stället kommit överens om en omedelbar övergång.

För en dryg månad sedan kom beskedet att 36-årige Petersen hade gjort klart med Kristianstad, men att övergången skulle ske först till sommaren.

Något som nu ändrats och vänstersexan ansluter i samband med att laget drar i gång träningen den 13 januari.

– Vi har haft lite tunn besättning på nio meter efter att Emil Hansson och Marc Canellas lämnade oss. När sedan skadorna på Helge (Freiman) och Zoran (Bozic) tillkom så blev det tufft för de andra, konstaterar sportchefen Jesper Larsson i ett pressmeddelande från föreningen.

– Nu kommer Fredrik in direkt i en tuff träningsperiod och har goda möjligheter att båda lära känna killarna och spelet innan vårsäsongen drar i gång.

Enligt Ystads Allehanda har IFK Ystad plockat in den tidigare Lugi- och U20-landslagsspelaren Axel Morand som ersättare för Petersen.

En 21-åring som varit klubblös under hösten.

– Tomas Axnér (Lugitränaren) lovade mig 20 minuters speltid per match, men jag fick typ fem minuter, säger han till tidningens nätupplaga.

– Jag ville inte ha det så länge och lessnade på det.