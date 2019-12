”Det är så opera – jag bara älskar det”

Operasångerskan Alexandra Büchel kommer tillbaka till Malmö när 2019 ska bli 2020. Då sjunger hon på Malmö Lives nyårsgala.

– Det ska bli väldigt kul att träffa Malmöpubliken igen, säger hon.

MSO firar in det nya året på Malmö Live och det utlovas ”dynamiska och dansanta verk, guld och glitter, träffsäkra tankar och sagolika solister”. De sistnämnda är Alexandra Büchel och hennes make Fredrik Zetterström. Båda är Birgit Nilsson-stipendiater och bekantingar för Malmöpubliken. Alexandra Büchel gjorde Den Blinda Poetissan i operan Aniara på Malmö Opera 2017 och Skånskans recensent beskrev henne då som utsökt i rollen: ”avmätt i agerandet och med en glasklar, uttrycksfull sopran”.

– Det blir bara pärlor. Både sådana som publiken kommer känna igen och sådana som kanske är lite nyare för dem. Väl valda, härliga stycken musik, berättar hon.

– Det var Bernstein-jubileum förra året [West Side Story-kompositören Leonard Bernstein skulle ha fyllt 100 år 2018, reds. anm.] och vi fortsätter att fira honom lite till.

Bland annt kommer Alexandra Büchel att sjunga Glitter and be gay ur Candide och Fredrik Zetterström kommer sjunga Lonely town från On the town.

– Det är väldigt kul. Vi är iväg på olika håll och jobbar hela tiden. Då är det roligt att få göra grejer ihop och sjunga tillsammans.

Det är ju annars en självklar fråga: hur är det att jobba när andra festar med familj och vänner?

– Det är det djuva sångarlivet, man jobbar när alla andra är lediga, säger Alexandra Büchel med ett skratt.

– Jag tycker det är väldigt roligt. Vi sjöng nyårsgalor på Malmö Opera för ett antal år sedan och jag älskar det för det blir en extra härlig stämning i publiken. De är glada och taggade efterson det är nyår.

Förutom Bernstein kommer det även att bli Mozart, Massenet, Lloyd Webber och Chatjaturjan. Alexandra kommer dessutom att sjunga Baïlèro av Joseph Canteloube.

– Det är egentligen en folksång som sjungits i södra Frankrike länge men så tog Canteloube i början 1900-talet den här enkla folksången och gjorde ett helt magiskt orkesterarrangemang. Det är ett hav av ljud som bubblar och så sjunger jag till det.

Hur känns det att komma tillbaka till Malmö?

– Jag trivs väldigt bra i Malmö. Jag älskar staden, jag tycker att folk är väldigt trevliga här och man hittar alltid något bra ställe att äta på. Och det är bra publik.

Hur ser dina planer ut för det kommande året?

– I vår åker jag ut på en konsertturné med en nutida ensemble som heter Norrbotten NEO och gör uruppföranden. Det är en kompositör som heter Christofer Elgh som har skitivit Marilyn Monroe-sånger för mig. Hon var faktiskt en bra poet och det här är hennes egna texter som han har tonsatt. Dessutom blir det en sångcykel av Fredrik Hedelin och en av Catharina Backman som jag jobbade med på Operaverkstan.

– Jag ska också till Die Vlaamse Opera och göra en relativt nyskriven opera av Annelies van Parys som heter Usher, efter Edgar Allan Poes novell. Det är en skräckopera där jag gör Lady Madeline, den spöklika systern som dör om och om igen. Det är så underbart. Jag för både dö flera gånger och sedan komma tillbaka alldeles blodig och ta med min bror i döden. Det är så opera, jag älskar det.