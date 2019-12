”Jag vill göra Hedwigrollen så äkta jag bara kan”

Hedwig and the Angry Inch på Hipp.Foto: Markus Gårder

Lindy the return of Little Light.Foto: Triart

Lindy Larsson repeterar just ny musikalen Hedwig and the Angry Inch för fullt.Foto: Gunilla Wedding

Just nu slåss sex olika pjäser om plats i skådespelaren och artisten Lindy Larssons huvud. Han har precis skrivit tvåårskontrakt med Maxim Gorki Theater i Berlin där han spelar fem pjäser parallellt och snart är det premiär på rockmusikalen Hedwig and the Angry Inch på Hipp i Malmö som också ska ut på turné Sverige runt. Och så har han sitt Bon Bon Band förstås.

– Om jag är ute och går så rabblar jag olika pjäs- och låttexter hela tiden. Min kille är så trött på det, säger Lindy Larsson med ett smittande skratt.

Hedwig and the Angry Inch på scen i Skåne: Premiär 16/1 på Hipp, Malmö Stadsteater där den spelas till och med 29/2.

7/3: Kulturhuset Anders, Höör

11/3: Sibbhults Folkets Hus

13/3: Teaterhallen, Tomelilla

14/3: Humlescenen, Bromölla

19/3: Staffanstorps Kulturhus

25/3: Teater Grand, Simrishamn

27/3: Jarl Kullescenen, Ängelholm

28/3: Flora Biografteater, Sjöbo

1/4: Kulturhuset Flamman, Svedala

3/4: Landskrona Teater

4/4: Landskrona Teater

7/4: Stadsteatern Lund

8/4: Stadsteatern Lund

16/4: Teatersalen, Förslövs skola

18/4: Ystad Teater

21/4: Kristianstad Teater

22/4: Storan, Helsingborg

23/4: Borgen, Osby

25/4: Kävlinge Kulturscen

28/4: Kulturhuset, Röda salongen, Hässleholm

3/5: Kulturhuset Björnen, Åstorp

Lindy the return of Little Light:

Dokumentärfilm av Ida Persson Lännerberg.

Hade premiär på bio våren 2019 och finns nu tillgänglig på SVT Play fram till och med 22/4 2020.

Vi träffas på Malmö opera en tidig decemberförmiddag för att prata om hans minst sagt intensiva 2019 och om allt som ska hända 2020. Lindy Larsson har anlänt från Berlin samma morgon och berättar att föreställningen han skulle spela där blev inställd på grund av sjukdom men att han hann medverka på en romsk filmfestival. I Malmö är repperioden för Hedwig and the Angry Inch, där Lindy Larsson spelar huvudrollen Hedwig, i full gång inför premiären 16 januari.

– Men nu fick jag precis veta att det är inställt här också i dag, på grund av magsjuka, säger han och ser nästan glad ut.

Lindy Larsson är välkänd för den skånska teater- och musikalpubliken. Han är utbildad på teaterhögskolan i Stockholm och på Balettakademin i Göteborg men det var i Malmö han fick sitt stora genombrott.

– Jag kom från småroller på Stockholms stadsteater och Dramaten men Malmö stadsteater och Malmö opera satsade verkligen på mig, säger han. Första pjäsen jag gjorde var Carmen på Intiman och sedan blev jag kvar här nere och fick fler jättebra roller.

Bland dem Che i Evita på Malmö opera, konferenciern i Cabaret på Malmö stadsteater och senast spelledaren i musikalen Pippin förra året. Numera bor Lindy Larsson dock i Stockholm där hans populära band, Lindy & Bon Bon Band, har sin hemvist. Därifrån har han de senaste åren också pendlat till Berlin och Maxim Gorki Theater som han precis skrivit ett nytt kontrakt med. Från och med 2020 blir nämligen Berlin hans fasta boplats.

– Jag har min lilla lägenhet där i Friedrichshain med min man och mina två hundar. Det är en sliten gammal östberlinsk lägenhet men väldigt vacker och med mycket karaktär, beskriver han

Lindy Larssons väg till Maxim Gorki-teatern är central i den film som gjort hans 2019 till ett år som sticker ut bland många intensiva skådespelarår.

I våras var det premiär på dokumentären Lindy the return of Little Light, i regi av malmöjournalisten Ida Persson Lännerberg, där han berättar om ett dubbelt utanförskap i att vara resanderom och homosexuell. Filmen följer Lindy Larsson i vardagen tillsammans med sambon Stefan och på besök hos familjen i Småland och genom berättelser om uppväxten, om mobbning i skolan, om fördomar och misstänksamhet från samhället och hur han flyr in i fantasier om superhjälten Little Light som ska sprida ljus över världen.

– Det var svårt att prata om sig själv, att inte spela någon roll. Ämnet var heller inte helt självklart och alla i min familj var inte med på det från början, säger han. Men i går när jag var på den romska filmfestivalen i Berlin där det var var folk från romska minoriteter runt om i Europa som pratade om hur man porträtteras och hur man kan berätta kände jag verkligen hur viktigt det vi gjorde med filmen var.

Centralt i filmen är också just Maxim Gorki-teatern i Berlin eftersom Lindy Larsson under inspelningen våndas över ett erbjudande om att medverka i föreställningen Roma Armee där, tillsammans med romska skådespelare från hela Europa. Skådespelarnas personliga erfarenheter av smutskastning, både historiskt och i nutid, var det som skulle bli pjäsens grund.

– Vi började repa våren 2017 och det var både intensivt och annorlunda. Regissören Yael Ronen (Maxim Gorkis husregissör, reds. anm.) jobbar på ett speciellt sätt. Vi satt runt ett bord och fick olika uppgifter, det var otroligt mycket föreläsningar och vi fick skriva personliga berättelser och var inte så mycket på scengolvet förrän de två sista veckorna före premiären.

Roma Armee blev en stor framgång, turnerade runt i Europa och Lindy Larsson blev kvar på teatern.

– Jag känner verkligen att jag har hittat rätt där, det är det största som hänt i mitt liv, säger han med eftertryck. Teatern har en väldigt mångfaldig, queer publik och när vi gör Roma Armee till exempel känns det som Pridefest varje kväll. Det är väldigt kul att vi gillar varandra och att jag får fortsätta.

2020 börjar ändå i Malmö för Lindy Larsson med premiären på rockmusikalen Hedwig and the Angry Inch. Där spelar han alltså huvudrollen Hedwig som föds som Hans i kalla krigets Östberlin. För att kunna fly till USA och gifta sig med sin stora kärlek, en amerikansk militär, genomgår Hans en könsoperation som misslyckas. Hela föreställningen utspelas under en konsert med Hedwig och hennes band The Angry Inch där hon berättar sin livshistoria.

På scen finns förutom Lindy som Hedwig också Mari Götesdotter som pojkvännen Yitzak och så tre musiker Mikael Gökinan (gitarr), Laszlo Dancs (bas) och Amanda Savbrant (batterist). Uppsättningen är ett samarbete mellan Malmö stadsteater, Malmö opera och Riksteatern och efter Hipp blir det turné i Skåne under våren och i resten av Sverige under hösten.

– Men jag kommer att hinna vara i Berlin och spela där också. De följer mitt Hedwigschema, så det är väldigt skönt, säger Lindy Larsson och berättar att han hämtat mycket inspiration till Hedwigrollen i just Berlin.

– Jag har gått upp och ner längs murresterna och läst manuset och försökt få kontakt med Hedwig. Det är också ett extremt stort textmaterial, jag tror aldrig någonsin att jag har haft så mycket text.

Musikalen Hedwig and the Angry Inch hade premiär i USA 1998 och filmen, baserad på musikalen, kom 2001. Den har spelats runt om i världen och i Sverige har bland andra Ola Salo gjort Hedwig.

– Det ska bli spännande att se hur den tas emot när vi åker Sverige runt, säger Lindy Larsson. Det är som att Hedwig är i krig mot normativiteten och det är jätteviktigt nu. Sedan har jag som scenperson alltid varit liksom ”gender liquid” och här får jag blomma i det och jag vill verkligen försöka göra Hedwigrollen så äkta jag bara kan. Hennes liv är så fyllt av smärta och trasighet och hon blottar sig flera gånger under föreställningen men döljer sin smärta med glitter. Ju mer smärta desto mer glitter, och det kan jag verkligen identifiera mig med.

– Att spela Hedwig är lite som att få en diamant i handen som man måste förvalta på bästa sätt, fortsätter han eftertänksamt. Samtidigt är det så mycket att göra att man inte riktigt hinner tänka. Det är bara att spotta i händerna och jobba.

Under 2020 vill Lindy Larsson, utöver allt annat, gärna hinna med Lindy & Bon Bon Band också.

– Vi har ett par spelningar inbokade och håller på att jobba på en platta, avslöjar han. Drömmen vore att ha några veckor och bara träffas och göra nya låtar och vara kreativa. Men just nu känns det som jag befinner mig i ett kaotiskt nu och får många roliga erbjudanden som ger mig så mycket tillbaka. Men visst, ibland längtar jag efter att bara kunna ta en paus, att läsa en bok.

En liten, liten paus har han i alla fall lovat sig själv och pojkvännen på julafton.

– Då ska inte en enda replik komma över mina läppar, säger han bestämt. Jag ska bara sitta med min pojkvän och våra två hundar i lägenheten i Berlin. Vi ska göra fint och jag ska inte tänka på en enda pjäs. Den ser jag verkligen fram emot. Och vem vet, kanske utökar jag det till juldagen också.

Och om du får tänka lite längre fram än 2020, finns det något du inte gjort än som du drömmer om att få göra?

– Jag har fått en del förfrågningar om att skriva och göra en pjäs om mina erfarenheter som resande och att tillhöra den romska minoriteten och det har jag börjat plocka med och skrivit några texter. Jag har ingen aning om vad det ska bli men det är något som ligger där. Någon historia. Kanske kan det bli något.