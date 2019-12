Åtta timmars lanande lockade unga

MALMÖ Intresset för att lana är stort bland Lunds unga. Det är ett sätt att umgås på.

På lördagen bjöd Mötesplats Klostergården in sina ungdomar till Fäladsgården för att spela dataspel i åtta timmar.

– Inför jullovet har våra ungdomar fått skriva en önskelista på aktiviteter som de vill göra. Då kom lan och gaming upp, berättar fritidsledare Johanna Håkansson.

Två av dem som följde med från Klostergården till Fäladsgården för att spela är Mohammad Albakour och Ali Alizadeh, som går i åttan respektive sexan.

– Vi spelar Fortnite med kompisar eller helt okända. Det är kul när vi kan spela länge. Hemma har vi restriktioner på att bara spela ett par timmar per dag, säger Mohammad Albakour.

Han och hans kompis framhåller att det är spelandet och att komma upp i olika nivåer som är utmaningen, inte att man kan vinna pengar.

Anledningen till att lanandet skedde just på Fäladsgården är att här finns en stor datasal med 12 platser.

– Vi har ett schema där ungdomarna kan skriva upp sig för att använda datorerna på torsdagar. Syftet är att bilda e-sportslag som kan tävla mot varandra. Det är mer givande att spela med andra än att sitta hemma ensam och spela, menar fritidsledare Amar Habib.

Även om intresset inte var så stort denna julhelg är det många ungdomar, både från Norra Fäladen och andra delar av Lund som vill komma hit och ägna sig åt e-sport.

Spelfantasterna kan också ta sig till Dalby bibliotek på eftermiddagen den 30 december då man kan prova på VR-spelet Beat Saber med Fritid Dalby

Under jullovet ordnas ett flertal aktiviteter. Mötesplats Klostergården ska åka till Tekniska museet i Malmö och bada på Högevallsbadet och Fäladsgården ska göra batik och åka på fisketur.

Andra spännande arrangemang är att testa nycirkus eller gå på silent disco på Stenkrossen, grilla i Skrylle med Fritid Linero och utöva spontanidrott i Veberöds idrottshall.

Hela programmet finns på hemsidan: lov i Lund