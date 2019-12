Mjuktuff skådis först ut på slottet

Vi har sett honom som tuffingen Mrado i Snabba cash och som den snälle tränaren Branco i Bonusfamiljen. Får skådespelaren Dragomir Mrsic beskriva sig själv använder han gärna en kombination av båda. En mjuk tuffing helt enkelt.

På lördag, 28 december, när det är premiär för årets Stjärnorna på slottet är han först ut med en egen dag i tv-programmet.

Stjärnorna på slottet 2019-2020:

Med start lördag 28 december sänds den fjortonde säsongen av Stjärnorna på slottet.

Turordning:

28/12 – Dragomir Mrsic

4/1 – Julia Dufvenius Wollter

11/1 – Måns Möller

18/1 – Björn Kjellman

25/1 – Pernilla Wahlgren

I den fjortonde säsongen av Stjärnorna på slottet är det på Lejondals slott som årets fem stjärnor flyttar in för att hålla i en dag där personliga berättelser blandas med aktiviteter och noggranna utvalda middagsmenyer som stjärnkocken Tareq Taylor tillagar.

Förutom kvällens värdperson, den 50-årige skådespelaren Dragomir Mrsic, utgörs årets stjärnor av skådespelarna Julia Dufvenius Wollter och Björn Kjellman, komikern Måns Möller och artisten Pernilla Wahlgren.

Att tacka ja till att medverka i tv-programmet var en självklarhet för Dragomir Mrsic som är mer personlig än någonsin i tv-sammanhang och bjuder de andra deltagarna på en fysisk utmaning i kvällens avsnitt.

– Stjärnorna på slottet är ett så fint program! Jag har inte sett så mycket av det genom åren men jag vet ju att det är ett seriöst tv-program och att man får lite tid på sig att berätta sin story när det är ens dag. Det är inte som en talkshow där man kommer in i studion och sedan går ut igen lika snabbt. Här får man möjligheten att komma varandra in på djupet istället. Det gillar jag, det känns mer äkta och därför ville jag vara med, säger Dragomir Mrsic.

Avstampet görs i barndomen och uppväxten i Fittja och skådespelaren tar oss sedan på en resa genom träning och taekwondo som han blev nordisk mästare i som artonåring, via värdetransportrån och fängelse vidare till filmens värld och Hollywood.

Sorg, glädje och livsvändning är typiska ord som han tycker speglar innehållet av hans dag. Där livserfarenheter är det som lett fram till de olika faserna.

– Det är klart att det är tufft att berätta om vissa saker och att öppna upp, det ligger något dubbelt i det, det är både skönt och jobbigt. Jag kan ju säga att det blev mycket känslor och en och annan tår, säger Dragomir hemlighetsfullt.

Var drar man egentligen gränsen för hur privat man tillåter sig att vara i ett sådant här program?

– Det är inte det lättaste, men man får känna efter. Inför att vi skulle spela in programmet gick jag och tänkte jättemycket på vad jag skulle berätta och hur mycket av min historia framförallt. Man måste rannsaka sig själv lite. Samtidigt så känner jag att om någon inte gillar mitt program så vad spelar det för roll? Så länge man kan stå för det man berättar och gör så får man inte ta åt sig av andras kommentarer.

Vem av de andra deltagarna fick du bäst intryck av?

– Jag tycker att alla var väldigt fina människor, genuina och äkta. Men Måns Möller gjorde nog störst intryck. En väldigt känslosam kille med så mycket känslor. Jag gillade honom mycket.

Och om du fick byta liv med någon av dem under en dag, vem hade du då valt?

-Haha, oj! Jag säger faktiskt Måns även där. Den kärleken han ger och den kärleken han får, det är otroligt fint.

Framöver väntar ett fullspäckat schema för Dragomir Mrsic. Förutom att fortsätta med tv-serien Alex jobbar han även mycket med att skriva på nya tv-serier – och spela in fler filmer såklart.

– Jag ska faktiskt filma en svensk klassiker för SVT som jag inte får avslöja något om, och så har jag ett utländskt projekt på gång också. Jag kan i alla fall säga att det blir ett roligt och intressant år, skrattar Dragomir.