Hållbart inne även på mellandagsrean

MALMÖ Förra årets julklapp: Det återvunna plagget har fått skåningarna att köpa mer second hand och hållbart även i år.

Det är några av trenderna som kunderna och handlarna känner av när mellandagsrean nu har dragit igång.

Då Skånskan gör ett nerslag bland några av de reande butikerna och tar pulsen på kunderna visar det sig att medvetandet om en mer hållbar konsumtion bara växer.

– Det är självklart för oss att handla på second hand. Här hittar man både kläder som man behöver och andra roliga saker. Sen är det också ett bra sätt att värna om miljön, säger Malin Wallentin.

Hon är på stan med sin son Lukas och bror Niklas och berättar att de nästan alltid besöker Emmaus butik Björk & Frihet på Södra Förstadsgatan när de firar jul med familjen i Malmö.

Butiksbiträdet Ellinor Cederslätt förklarar att intresset för second hand och vintage bara växer, både till jul, vid rean och övriga delar av året.

– I år har många upptäckt att man kan köpa julpynt och juldekorationer på second hand. Annars är det mycket athlesiure, alltså en blandning av uppklätt och sportigt, berättar Ellinor Cederslätt.

På AB Småland, längre upp på gatan, är det också en del kunder som är på jakt efter hållbar inredning.

– Vi har åkt från Landskrona för att gå på rean. Min dotter fick ett presentkort i julklapp och jag tycker att här finns fina och hållbara saker. Vi handlar också ofta på second hans, säger Malin Andersson, som har med sig döttrarna Ella och Moa.

Butiksbiträdet Amanda Flores Serano menar att både julhandeln och reastarten har gått jättebra, både i butiken och på Internethandeln.

– Många kunder söker efter hållbara produkter och vill bli inspirerade i butiken. Men fler och fler köper via näthandeln, både till sig själv och som presenter eller julklappar, säger Amanda Flores Serano.

Från Triangelns köpcentrum kommer de glada vännerna Camilla Alfons och Lina Persson med fulla kassar. Förutom olika klädesplagg har de handlat till en 18-åring som ska fylla år.

– Det är en tradition för oss varje annandag att ta tåget från Eslöv och fynda på rean. Vi går genom hela stan. tar ett glas vin och umgås, berättar Camilla Alfons.

Inne på köpcentret är det en strid ström med kunder som vandrar runt och tittar på reavarorna.

– Det är färre kunder nu än för några år sen. Många tror säkert att det är köer och väljer att komma en annan dag. Men här finns plats för alla. En del handlar också via nätet, säger Lena Lindqvist, butiksanställd på Feet first.

I vissa butiker började rean redan innan jul och i andra startade det upp på juldagen. Några missnöjda julklappsmottagare började också lägga upp sina klappar till försäljning redan på julaftons morgon.