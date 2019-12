Tre inbrott i bostäder

Lund

Under helgen har polisen fått ta hand om tre bostadsinbrott i Lund.

På Rudbäcksvägen har en gärningsperson brutit upp dörren till ett radhus och tagit sig in. Detta har skett någon gång mellan måndagen 16 december och fredagen 20 december.

Det är ännu oklart vad som har stulits.

På Sunnanvägen har en gärningsperson i söndags mellan klockan 15 och 19 brutit upp en lägenhetsdörr. Dock är det inte säkert att någon varit inne i lägenheten. Målsägande har inte sett något tecken på detta eller att något blivit stulet.

– Det kan bero på att tjuvarna blivit avbrutna, eller så fanns det inget att stjäla i lägenheten. Det ser vi ibland, att man inte hittar något att stjäla, säger Joakim Nyberg, Lundapolisens presstalesperson.

Någon gång mellan tisdagen den 17 december och söndagen 22 december har en gärningsperson tagit sig in i en lägenhet på Linnégatan genom att bryta upp sovrumsfönstret.

Vid inbrottet fick tjuven med sin ett pass, en ring och en mindre mängd kontanter.