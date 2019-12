Jensen avgjorde och gav Malmö en kul jul

Stort jubel i Malmö Redhawks efter att Jesper Jensen tryckt in 1-0 mot HV71. Johan Olofsson, Fredrik Händemark och Matias Lassen skyndar sig fram för att gratulera målskytten. Foto: Andreas Hillergren/TT

ISHOCKEY Oscar Alsenfelt stängde igen på nytt och Jesper Jensen hittade rätt då Malmö Redhawks tog sin tredje raka seger i SHL genom 1-0 i lördagens hemmamatch mot HV71.

Fullträffen kom med klockan på 10.32 i tredje perioden.

Jesper Jensen Abo fick pucken, klev ner och passade Johan Olofsson. 25-åringen serverade sedan Jesper Jensen som påpassligt satte 1-0 i röran framför Jonas Gunnarsson.

– En kanonvecka för oss. Vi har varit tvungna att bygga om och det har vi gjort på ett bra sätt med en bättre defensiv, konstaterade belåtne tränaren Peter Andersson på presskonferensen som gick att se på klubbens hemsida.

– Tio poäng på fyra matcher är bra gjort av killarna.

Det blev en jämn tillställning i Malmö arena och Redhawks skapade de klart hetaste chanserna utan att direkt imponera spelmässigt.

HV71 åstadkom inte jättemycket sett över 60 minuter, men tryckte på rejält under slutminuten då man bland annat missade öppet mål.

Oscar Alsenfelt storspelade återigen i rödhökarnas mål och har bara släppt in en puck på de fyra senaste matcherna. Detta efter att ha räddat 137 skott eller 99,27 procent.

C More: Vad är det som händer?

– En bra fråga. Men det studsar rätt, känns bra, vi jobbar bra och handlar om så många grejer. Känns lite retroaktivt då jag tycker att jag spelat bra länge fast släppt in fyra mål i stället, analyserade Alsenfelt.

– Sådan är hockeyn, men är väldigt tacksam och glad för detta.

Hur går kommunikationen med dina backar?

– Det har varit en process där vi kommit väldigt långt under säsongen. Vi har en dialog under matcherna som går ut på att vi hela tiden följer upp. Backarna står på rätt sida och det kan se svårt ut ibland, men har målskytten bara en sida att skjuta på blir det enklare.

Malmötränaren Peter Andersson njöt verkligen i fulla drag på presskonferensen.

– Hockeyn är inte vacker på något sätt, men vi har försvarat målet bättre, fått mer trygghet samt lugn och ro i laget, sa han.

– Vi var på väg in i en frustrationsfas och är glad att vi lyckades spela oss till segern. Målet gav energi och vi klarade av att stänga igen. Så jag kan inte vara annat än grymt nöjd.

På torsdag väntar bortamatch mot Linköping HC.

Två dagar senare kommer Rögle BK på besök för säsongens tredje Skånederby.