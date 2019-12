Kritikernas bästa musikupplevelser 2019

2019 går mot sitt slut och det är dags att sammanfatta. Kultur- och nöjesredaktionens medarbetare har listat sina bästa upplevelser inom olika genrer och först ut är årets bästa musikupplevelse – konsert, album eller annat.

Peter Eliasson:

1. Aerosmith, Park Theater, Park MGM Resort, Las Vegas den 9 juli

Energisk, inspirerad, uppsluppen, oväntat vital och naturligtvis urproffsig var denna lika hitspäckade som påkostade konsertshow, som utgjorde en del av Bostonbandets fasta engagemang i City of Sin.

2. The Mavericks, Koncerthuset, Studie 2, Köpenhamn den 27 februari

Vackert, tjusigt och djävulusiskt svängigt alternativt melankoliskt känslofyllt tedde sig det mesta när Miamis udda bidrag till countrygenren gjorde sitt absolut bästa för att visa att de representerar så mycket mer än just country.

3. Muse, Royal Arena, Köpenhamn den 8 september

Bland det maffigaste, mäktigaste och mest ogenerat pampiga jag skådat i år. Smart, effektiv och bred arenarock som fullt förståeligt samlar fans av en imponerande varierad musikalisk övertygelse

Jan Olsson:

1. Hannah Svensson Group , Ystad Sweden Jazz Festival 3/8

Trots alla världsstjärnor som visade upp sig under jazzfesten i Ystad var det Hannah Svenssons eftermiddagskonsert på Per Helsas Gård som fastnade i minnet allra längst. I det vackra sommarvädret visade hon att hon numera är en av vårt lands mest hörvärda sångerskor. Och dessutom en sensationellt god kompositör och textförfattare. I sällskap med gitarristen Evan Svensson och pianisten Jan Lundgren gav hon en perfekt konsert.

2. Stan Getz – Getz at The Gate

Början av 60-talet var kanske tenorsaxgiganten Stan Getz mest betydelsefulla och konstnärligt mest givande period under hela karriären. Här får vi, på en dubbel-cd, ta del av hans lysande, ibland andlöst vackra och synnerligen koncentrerade spel i en hittills ”bortglömd” upptagning från jazzklubben Village Gate i New York 1961. Perfekt uppbackning har Stan av pianisten Steve Kuhn, basisten John Neves och trumslagaren Roy Haynes.

3. Bernt Rosengren Quartet – Live

På sitt senaste album, inspelat live på Jazzclub Fasching i Stockholm, bevisar tenorsaxofonisten Bernt Rosengren åter att ”gammal är äldst”. Att han i god fart passerat 80 hindrar inte att han låter mer vital, nyfiken och inspirerad än någonsin. Tillsammans med danska altsaxofonisten Christina von Bülow bjuder han på en timmes tidlös jazzmusik som kommer att överleva oss alla. Tveklöst årets bästa svenska jazzplatta!

Johanna Ravhed:

1. Lizzo, K B Hallen 19 november

Bara det att hon, klädd i guldkorsett, twerkar och spelar tvärflöjt samtidigt är värt en förstaplats på min lista. Lägg sen till fantastisk sång och rap samt en charm som fullständigt knockar konsertbesökarna så är placeringen klappad och klar.

2. Joy, Inkonst, 25 januari

More is more när det gäller Joy och på Inkonst exploderar det. Allt hon gör är med en punkig, ärlig och uppriktig attityd. En stjärna helt enkelt – på riktigt.

3. Lastkaj 14, KB, 6 april

Egentligen var de förband till gammelpunkarna Asta Kask. Men det struntade Lastkaj 14 fullständigt i. Det här var deras konsert och jag fick en glimt av svensk trallpunks framtid.

Anton Wedding:

1. slowthai – Nothing Great About Britain

Efter det deprimerande resultatet i det brittiska parlamentsvalet är slowthais spydiga grime-album en vän i förödelsens stund. En modern uppföljare till Sex Pistols Never Mind The Bullocks.

2. Solange – When I Get Home

Beyonces lillasyster Solange är bara Knowles-familjens näst bästa artist. Ändå är hennes andra album ett av årets bästa. Lekfullt och avslappnat. Hiphop i attityden, jazz till formen. Lyssna till exempel på ”My Skin My Logo” med Gucci Mane eller på trögt svängiga ”Binz”.

3. Big Thief – U.F.O.F.

Gitarrpoppen har varit på utdöende så länge att det är ett fenomen som börjar kännas som sådana affärer som alltid skyltar med ”REA – UTFÖRSÄLJNING”. Big Thief är i alla fall ett utmärkt exempel på att det går att låta som Neil Young och Nick Drake även på 10-talet, utan att det behöver kännas daterat.

Maria Zandihn:

1. Hania Rani – Esja

Jag blev fullständigt knockad när jag hörde den polska pianisten Hania Ranis debutalbum Esja. Hennes pianospel är så otroligt vackert och nyansrikt och bär på så mycket känsla att det nästan blir övermäktigt.

Att det är filmiskt och att man kan se små snuttar av berättelser svepa förbi när man lyssnar gör det verkligen inte sämre. Och det här är bara början.

2. Beethovenfestival med Robert Trevino och Malmö symfoniorkester, Malmö live

När Roberto Trevino tog över som chefsdirigent för MSO i höstas hade vi lyxen att få lära känna honom musikaliskt genom bland annat Beethovefestivalen där alla nio symfonierna framfördes under totalt fyra kvällar på två veckor. En fullträff i mitt tycke och ett väldigt kul koncept. Trevino kommer att ha en alldeles särskild prägel på Malmös fantastiska symfoniorkester, och det kommer att bli en fröjd att följa.

3. Bat for lashes – Lost girls

Det är få som kan konsten att berätta något så sorgligt och hoppfullt på samma gång som Bat for lashes, eller Natasha Khan som döljer sig bakom alter egot, kan. Hennes femte album Lost girls är en spännande resa bland 80-talsinfluenser och filmblinkningar, där man blir förtrollad av varje ton. Dåtid möter nutid möter framtid, allt i en underbar mix.

Ralph Bretzer:

1. Robert Plant & the Sensational Space Shifters på Roskildefestivalen den 4 juli.

Det är inte bara den forne Led Zeppelin-sångarens röst som behållit sin elasticitet upp i 70-årsåldern. Så tycks även hans musikaliska öra och nyfikenhet ha gjort. Att hans band dessutom är av yppersta världsklass och får gott om utrymme att skina gör inte saken sämre. Inte bara årets bästa spelning utan en av de bästa jag någonsin sett.

2. Lingua Ignota på Plan B den 3 april.

Det är sällan man känner sig känslomässigt utmattad efter en spelning men så var det efter den amerikanska noise/industri-artisten Lingua Ignotas spelning på Norra Gränges. Det var en total katharsis som pendlade mellan brutal industriattack och närmast sakral skönhet. Och mitt i alltihop en artist som driver ut de onda andarna från ett förhållande fyllt av fysisk och psykisk misshandel.

3. Nadia Tehran

För albumet Dozakh – all lovers hell och sina framträdanden på Malmöfestivalen och Plan B. Dozakh – all lovers hell kan ha varit 2019 års mest spännande svenska album. Det är så väl musikaliskt visionärt som textmässigt knivskarpt. Spelningarna på Malmöfestivalen i somras och på Plan B nyligen befäste bilden av inte bara en artist utan en konstnär som förtjänar att höras av många, många fler än de som ännu upptäckt henne. Pop och avantgarde, punk och performancekonst.