TV4 tillbaka på TV i jul

Under fredagen har TV4 och Com Hem kommit fram till ett muntligt avtal som ser ut att innebära att kanalen kan bli tillgänglig för Com Hems kunder igen i tid till jul.

Det är TV4 som skriver i ett pressmeddelande att man kommit fram till en överenskommelse.

– Det har varit tuffa men konstruktiva förhandlingar under eftermiddagen och kvällen. Det är med stor glädje jag nu kan berätta att tittarna får tillbaka TV4 och C More. Det är också ett välkommet besked för föreningslivet runt om i Sverige att Bingolottos uppesittarkväll ser ut att kunna sändas som planerat. Vi kommer att återkomma med mer information så snart överenskommelsen är färdig, säger Casten Almqvist, VD för TV4 i pressmeddelandet.