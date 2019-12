Magnus Persson öste in mål för HK Malmö

HANDBOLL Magnus Persson var på ett härligt spelhumör och stänkte in tolv bollar när HK Malmö vann med 31–27 mot ett skadedrabbat Önnered.

I tisdags pulvriserade HK Malmö ett blekt Önnered med förkrossande 41–27 hemma i Baltiska hallen.

När lagen möttes igen på fredagskvällen, så blev det en betydligt jämnare historia även om gästerna hela tiden var i förarsätet. I paus ledde HK Malmö med 16–13.

– Det var väntat att vi inte skulle leda med 20–8 i paus som vi gjorde senast. De är ett helt annat lag hemma än borta, påpekar Magnus Persson.

Han hade då gjort fem mål, och skulle fortsätta att hänga in fler bollar.

– Det mesta har funkat som det ska, vi ska bara fortsätta att göra samma sak i andra halvlek, påpekar han i C More.

Det blev precis så som han förutspådde.

HK Malmö fick en bekväm resa fram till två nya poäng i Handbollsligan. Önnered är därmed uppe i sex raka förluster.

Hete Hampus Olsson blev åttamålsskyttför HK Malmö och var hundraprocentig i straffskyttet.

Kantspelaren har verkligen tagit stora kliv den här säsongen i och med ökat förtroende från tränaren Stian Tönnesens sida.