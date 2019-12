Gör ny tavla till S:t Pauli

Malmö Tavlan Paradiset med sitt hbtq-motiv väckte stor uppmärksamhet och fick till slut inte hänga kvar i kyrkorummet.

Nu gör konstnären, Elisabeth Ohlson Wallin, en ny tavla för att skänka till S:t Paulikyrkan.

Det var den 11 december, efter att tavlan hängt i kyrkan i en vecka, som kyrkoherden Per Svensson gick ut i ett pressmeddelande och talar om att man böjer sig för kritiken som inte bara riktade sig mot hbtq-motivet som sådant utan även mot att gestaltningen av en transperson som till hälften var orm – symbolen för ondska – kunde missförstås.

– Jag vill understryka att tavlan har inget att göra med var Svenska kyrkan står gällande HBTQ-frågorna, vilka vi oförtrutet arbetar vidare med, sade Per Svensson då i ett pressmeddelande.

Till Kyrkans Tidning säger nu konstnären själv, Elisabeth Ohlson Wallin, att hon blev överraskad av att det var just transpersonen som gick över i en orm som väckte kritik.

– När jag gjorde fotot var det så att (modellen) Maria kom in under en senare del. Ormen var den plats jag hade kvar och jag tänkte att det kan bli en god orm, säger hon till tidningen.

Just nu pryds den plats där Paradiset tidigare hängde av ett tygtryck med en tolkning av Nattvarden som även den är gjord av Elisabeth Ohlsson Wallin och kommer från hennes utställning Ecce Homo som väckte stor uppmärksamhet när den visades i slutet av 90-talet. Inte minst väckte starka reaktioner, så väl positiva som negativa, när den visades i Uppsala domkyrka i september 1998.

Men Nattvarden är bara en tillfällig lösning. Just nu håller Elisabeth Ohlson Wallin på med att med insamlade medel göra en ny tavla att skänka till kyrkan.

– Den är kraftfull och kommer laddas med den erfarenhet som jag fått genom 21 år. Vi kommer se Gud, Jesus, Johannes döparen och Maria, säger hon till Kyrkans Tidning.

– Nu får vi se hur den nya tavlan tolkas. Den kanske också tas ner, då får jag pengar att göra en tredje, eller så är det någon av oss som ger upp. Men även om den tas ner så är jag ganska stolt. Svenska kyrkan är väldigt modig. Jag kan inte komma på ett annat land där det här skulle gå.