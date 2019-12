Filosof först ut på Författarscenen

Författarscenen på Malmö stadsbibliotek inleder en varierad vårsäsong med den slovenske filosofen och kulturkritikern Slavoj Žižek.

– Att en av världens främsta kulturteoretiker gästar oss är så klart oerhört intressant, säger Per Bergström, Författarscenens producent, i ett pressmeddelande.

Žižek gästar stadsbiblioteket den 22 januari och ska samtala på scenen med författaren, journalisten och filosofen Jela Krecic under rubriken ”The Rise of the New Obscene Masters”.

– Han har uttryckt att han vill tala kring en förskjutning från när obsceniteten och vulgariteten tidigare varit ett vapen som massan kunnat använda för att klä av makten en falsk värdighet, till att obsceniteten hamnat hos ledarna. Vad kan massan ta till när inget kan trumfa det Trump uttrycker. En spännande ingång för ett samtal veckan innan Brexit nu ska genomföras, uppger Per Bergström.

Den 4 februari gästas författarscenen av den irakiske författaren Ahmed Saadawi, Bookerprisnominerad och uppmärksammad världen över för sin roman Frankenstein i Bagdad medan Karin Smirnoff är vårens svenska författare på scenen, den 11 februari.

Hon kommer att samtala om sina romaner, den Augustprisnominerade Jag for ner till bror, och uppföljaren Vi for upp till mor, med Yukiko Duke.

Isabella Hammad, vars debutroman Parisaren bland annat hyllats av Zadie Smith, är gäst den 20 april medan amerikanske Ocean Vuong, uppmärksammad såväl för sin debutdiktsamling Natthimmel med kulhål och romanen En stund är vi vackra på jorden, avslutar vårsäsongen den 18 maj.

– Vi ser mycket fram emot en vår med väldigt skiftande författarskap, såväl till uttryck och teman som språk och stil. Författarskap som bär på en för vår samtid symptomatiska erfarenheter men skildrar dem med en aldrig sviktande tilltro till fiktionen, sammanfattar Per Bergström vårens program, i ett pressmeddelande.