Vilt jubel i Vellinge IF

FOTBOLL När det gällde som mest spelade Vellinge IF som bäst.

För att nå division 4 tvingades Vellinge IF spela fyra kvalmatcher. De vann alla!

– Alla lyfte sig ett snäpp. Vi vann fyra måstematcher. Det är klart att jag är imponerad och stolt över killarna. Vi var bäst när det gällde som mest, tycker Roger Nilsson, Vellinges tränare.

I serien slutade Vellinge IF tvåa, fem poäng efter Lilla Torg.

I kvalet slog de först ut Croatia Helsingborg (4-2 borta, 3-0 hemma) och sedan division 4-återkvalande Snogeröds IF (2-1 hemma, 3-1 borta).

– Vi är värda att gå upp. Vi har haft ett bra år och höjt lägstanivån sedan i fjor. Vi har skjutit upp ett snäpp och inte brakat samman i vissa matcher, så som i fjor. Vi förlorade bara två matcher i hela seriespelet, påminner Roger Nilsson, som kom ny som tränare inför 2016 och som 2018 går in på sitt tredje år i klubben.

– Det är klart man hade förhoppningar om att gå upp, men det är svårt, inte minst är kval alltid svåra. Jag tycker att vi är väl förberedda för division 4. Det finns ingen anledning att tro att vi bara ska upp och vända. Vi har spelarna och arenan. Jag tror vi redan i år kunnat matcha de flesta av lagen i fyran. Nu har vi tid att växa in i kostymen. Förhoppningsvis får vi behålla spelarna och kanske vi kan få två-tre nya. Vi har en fast bas av egna produkter att bygga vidare på, meddelar Roger Nilsson.

I den avgörande kvalmatchen mot Snogeröd steg en av de unga talanger fram och gjorde alla tre målen, 19-årige Carl Wreme.

– Han har gjort en jättebra säsong och det var förstås extra kul att just han klev fram och visade vägen.

I år har Vellinge IF spelat prestigeladdade derbyn mot Vellinge FF. Nästa år får de möta bland andra BK Höllviken.

– Ett lite annorlunda derby, men väl så roligt, hävdar Roger Nilsson.