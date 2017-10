Jeppsson ska arbeta sig upp igen

HANDBOLL Simon Jeppsson har gått från överlägsen i Lugi till att jaga speltid under sin första proffssäsong i tyska Flensburg-Handewitt.

Ändå stormtrivs han med tillvaron.

– Får börja längst ner på trappan och ta ett steg åt gången. Det är en annan roll än vad jag är van vid, men siktar på att nå toppen igen, konstaterar 22-åringen och ler.

– Jag jobbar dagligen för att förbättra mina kvaliteter.

Fram till onsdag är Jeppsson och resten av A-landslaget i Malmö där det är förberedelser inför landskamperna mot Island på torsdag och lördag.

– Alltid lika roligt att sätta på sig landslagströjan och prata svenska. Det känns riktigt skönt att kunna babbla på och träffa grabbarna igen, säger Lugis tidigare storskytt.

– Man längtar verkligen efter de här veckorna.

Dubbellandskampen betyder inget i sig, men Simon Jeppsson betonar ändå vikten av att skaffa sig en god känsla.

– Två matcher nu och sedan har vi inte mer förrän samlingen i januari, och det gäller att ta vara på chansen. Spela ihop oss så mycket vi kan på dessa dagarna, och det kommer nog bli stort fokus på spel eftersom majoriteten är slitna i kropparna.

– Och Island är jättebra. Jag tror att det blir väldigt nyttigt för oss.

Hur känner du dig?

– Fräsch, har inte spelat överdrivet mycket som vissa andra, men det är klart att långa resor sliter både fysiskt och i huvudet.

Jeppsson trivs med proffslivet och gör hela tiden framsteg ute på planen. Speltiden varierar från 0 till runt 30 minuter per match.

– Måste ändå säga att det gått bra. Det har varit sjukt lärorika månader, och man märker snabbt att allt är på en annan nivå. Nu spelar jag i ett av Europas bästa lag och vi verkar ha något stort på gång.

– Själv har jag mest gjort inhopp, men försöker växa in i rollen som jag får och ta vara på chanserna som ges. Det är bara att gå in och njuta, samt göra sitt bästa.

– Tanken är att avlasta mina lagkamrater, och försöka bevisa att man vill slåss om en plats i första-sexan.