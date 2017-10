Bluffbolag skickar enkät till företagare

Malmö Svartlistade Företagsopinion skickar ut enkäter till företagare och genom att svara kan man bli skyldig dem 13 000 kronor.

– Det är ren och skär bluff, säger en drabbad till Skånska Dagbladet.

Den man som Skånska Dagbladet talat med är ordförande i en bostadsrättsförening. För två veckor sedan damp det ner ett brev i hans brevlåda, adresserat till bostadsrättsföreningen.

– Det ser ut precis som post man får från Skatteverket och Bolagsverket.

”Denna propå är utsänd till dig som har ett registrerat företag i Sverige i någon form.” står det på framsidan. Mottagaren instrueras fylla i en enkät bestående av nio frågor gällande huruvida man i företaget skulle kunna tänka sig att erbjuda instegsjobb, nystartsjobb och traineejobb för nyanlända.

– Jag kryssade lite. Först förstod jag inte att det handlade om ett blufföretag, säger mannen som Skånska Dagbladet talat med.

Men sedan tittade han på det finstilta på baksidan av häftet.

– Då förstod jag vad det handlade om.

I den en sida långa texten framgår att företagaren genom att skicka tillbaka enkätsvaren skriver på ett avtal och blir skyldig avsändaren 6 395 kronor om året i minst två år. Företaget som skickar ut breven heter Företagsopinion – ett bluffbolag enligt arbetsgivarorganisationen Svensk Handel.

Och det är inte första gången bluffbolaget slår till. Den estniska gruppen bakom bolaget har tidigare, enligt Svensk Handel, skickat ut liknande brev till företag – då under namnen Bolagsupplysningen och Nummerupplysningen.

Den man som Skånska Dagbladet talat med har råkat ut för även dessa bolag – och första gången gick han på bluffen.

– Det var för två år sedan. Då kom ett brev till bostadsrättsföreningen och avsändaren var Nummerupplysningen, säger mannen.

– Det såg officiellt ut på alla vis.

Och eftersom telefonnumren i pappren var felaktiga, fyllde mannen i de rätta siffrorna och skickade in pappren. Några veckor senare fick föreningen en räkning på 7 431 kronor.

– Jag protesterade, men eftersom jag skrivit under var vi tvungna att betala.

I och med att han skickat in pappren, hade han tecknat ett avtal med det estniska bluffbolaget. Under två år var bostadsrättsföreningen skyldig att betala 7 431 kronor om året till Nummerupplysningen. Om han inte sagt upp avtalet, hade det löpt på ytterligare år.

Nu vill mannen varna andra så att de inte råkar ut för samma sak.

– Det är ren och skär bluff, säger han och berättar att det handlar om tur att hans bostadsrättsförening inte gick på bluffen igen när kuvertet från Företagsopinion damp ner i brevlådan för två veckor sedan.

– Tänk så hade vi haft en ny ordförande som inte känt igen tillvägagångssättet, säger mannen.

Läs mer: