Två nya explosioner med kraftiga bangers

MALMÖ Två nya explosioner inträffade på söndagskvällen mot flerfamiljshus både vid Värnhem och på Persborg i Malmö. Det rör sig om kraftfulla bangers som placerats utanför trapphus.

I båda områdena larmade flera personer polisen efter att ha hört en mycket hög smäll.

– Det är ren tur att ingen har blivit skadad, säger Nils Norling, presstalesman vid polisen i Malmö.

Den första explosionen skedde kvart i tio på söndagskvällen på Zenithgatan i närheten av Värnhemstorget.

Och strax innan halv tolv på natten var det dags igen. Då inträffade det en liknande händelse på Viborgsgatan vid Persborg.

– Händelserna påminner om varandra. Och vi misstänker att det rör sig om kraftfulla så kallade bangers, säger Nils Norling.

– Explosionerna har skett vid en entrédörr till ett trapphus i båda fastigheterna. Dörrarna är skadade. Det fanns mycket glassplitter och även en del sotskador.

Bombgruppen och polisens tekniker kallades in. Och det gjordes avspärrningar för att säkra spår.

Brotten rubriceras som allmänfarlig ödeläggelse.

Enligt polisen finns ingen känd hotbild mot någon boende i de aktuella flerfamiljshusen.

Polisen har pratat med personer som gjort olika iakttagelser på platserna. Men man vill i nuläget inte gå in på vad det rör sig om.

– Men vi hoppas även få in fler tips och iakttagelser från vittnen som kan ha sett personer eller fordon i området vid explosionerna.

– Med tanke på tidpunkten var det också ren tur att ingen skadades. Många var fortfarande vakna. Och under de sekunder det tar från att bangern antänts tills det smäller kan ju någon helt ovetande vara på väg ut från trapphuset, säger Nils Norling.

Den senaste tiden har ett 15-tal bangers exploderat vid bilar, fasader och entréer runt om i Malmö.

Vad som ligger bakom sprängningarna är oklart. Men enligt polisen kan det handla om allt från hot och markeringar till ren skadegörelse och ett sätt att testa sprängverkan.

Polisen misstänker att gängkriminella i flera fall ligger bakom. Och nu granskas om det finns någon koppling mellan de olika fallen.

Det är också oklart om det är några få eller flera personer som på senare tid skaffat ”ett lager” med kraftfullare bangers.

På annat håll i Europa har kriminella sedan en tid tillbaka använt sig av dem i samband med konflikter och som hot eller påtryckning. Men den kraftigare sprängladdningen har inte använts i Malmö så länge.

– Det går inte alls att jämställa en banger av det här slaget med en fyrverkeripjäs. Även om det skiljer en del finns det här mycket mer likheter med bomber och handgranater, säger Nils Norling.