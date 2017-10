Många skånska Augustnomineringar

Överraskning, glädje, nervositet. Det var många känslor när kulturredaktionen pratade med några av skåningarna bland årets Augustnominerade.

ELIN NILSSON – Anrop från inre rymden

Lundabon Elin Nilsson är både överraskad och inte över Augustnomineringen i barn- och ungdomskategorin för novellsamlingen Anrop från inre rymden.

– Jag har tänkt att det kanske kunde hända, men sedan när jag sett allt som kommit under året så har jag tänkt att ”Nej det händer inte”.

Författaren och läraren Elin Nilsson är född i Knislingen men bosatt i Lund. Hon arbetar som lärare på en författarutbildning i Landskrona och Anrop från inre rymden är hennes tredje barn- och ungdomsbok och första novellsamling. Hon tror också att just det faktum att det är en novellsamling kan ha haft betydelse för nomineringen.

– Jag tror kanske att många kan uppskatta just att det är noveller, att det känns lite ovanligt, säger hon eftertänksamt. Och att det är noveller som många kan känna igen sig i. De är breda på det sättet men ändå stillsamma och använder inte så stora medel för att fånga läsaren. det är inte så superdramatiska men ändå dramatiska i det lilla.

Att det blev en novellsamling efter två romaner handlade mycket om att Elin Nilsson var sugen på att skriva kortare och ville utvecklas som författare.

– Jag har skrivit romaner innan och det var så skönt att skriva något som blev klart ganska snart, säger hon. Det är åtta noveller i boken och så jag kände mig färdig åtta gånger, det är en väldigt lyxig känsla. För mig blev det också en utmaning att försöka vara lite mer sparsmakad och våga lita på berättelsen. Sedan eftersom jag precis är färdig lärare hade jag också en idé om det är så synd att man ibland känner att man inte hinner läsa samm bok tillsammans i klassen men noveller är ganska bra för det finns lika mycket att prata om men går snabbare att läsa och det tycker jag är värdefullt.

Att bli nominerad till augustpriset betyder väldigt mycket för Elin Nilsson.

– Det är det största priset, det som når ut mest, så jag tänker att det kanske betyder att boken hittar fler läsare. Sedan är det så klart en bekräftelse för mig på att jag har skrivit en väldigt bra bok. Jag känner mig stärkt i mitt författarskap av det.

Har du firat något än?

– Det har ju varit så hemligt men nu kan jag äntligen berätta för mina kompisar så då blir det nog lite firande. Det har verkligen varit en utmaning att hålla tyst och det har varit väldigt nervöst hela veckan men i dag känns det bara bra.

JENNY TUNEDAL – Rosor skador

Jenny Tundedal hade aldrig ens föreställt sig en nominering till Augustpriset och blev rejält överraskad över att hennes diktsamling Rosor Skador tillhörde årets sex utvalda.

– Jag känner mig som om jag redan vunnit om den här nomineringen leder till att några fler läser boken, säger hon.

Rosor skador är Malmöfödda poeten och översättaren Jenny Tunedals femte bok och rör sig kring teman som mödrar och döttrat, demens och förluster. Hon tror att en av anledningarna till att just den av hennes böcker har nominerats till Augustpriste är att den skiljer sig från de tidigare eftersom den håller sig till en tydlig tematik.

– Och så tror och hoppas jag att den är lättare att läsa än mina tidigare böcker. Sedan kan jag väl också tänka att dess ämne, minnesförlust och demens, är det något som många människor kan förhålla sig till.

Varför blev det den tematiken?

– Jag hade verkligen bestämt att jag inte skulle utgå från detta ämne. Båda mina föräldrar var länge sjuka i demenssjukdomar och det har präglat mitt liv väldigt mycket. På olika sätt har det nog läckt in i mitt skrivande, det har funnits återkommande frågor om minnesförlust där, men jag ville verkligen inte vara anhörig som poet. Men så blev det. Jag har tillbringat mycket tid med dementa och har antecknat under tiden och insåg till slut att det är nog här den viktiga dikten finns.

Jenny Tundedal är väldigt glad över nomineringen men hade absolut inte på känn att den skulle komma, Hon tror inte heller att hennes möjligheter att vinna är stora.

– Snarare är de nog obefintliga. Det är väl så att Tranströmer är den enda poet som vunnit så jag tror inte att jag har så stor chans. men, jag känner mig egentligen som om jag redan vunnit om den här leder till att några fler läser boken. Även om jag skriver poesi så gör jag inte det föt att jag inte vill bli läst, Jag har en stark dröm om att människor ska hitta boken och med en nominering kanske man hittar fram även till läsare som inte är ute och letar efter en diktsamling. Det skulle göra mig glad och sedan blir man glad när några som läst många böcker tycker att ens egen bok är värd att lägga märke till.

Har du firat något än?

– Jag önskar verkligen att jag kunde fira med min mamma som dog i januari och som boken mycket är skriven till men i brist på det får jag ta ett glas bubbel med några av mina vänner som kände henne och min syster.

KLAS ÖSTERGREN – I en skog av sumak

Klas Östergren har varit nominerad en gång tidigare, då för romanen Gangsters som kom 2005. Men att han skulle bli nominerad i år var inget han väntade sig.

– Det är klart att det är roligt, jag är fortfarande lite överraskad. Jag hade inte alls sådana förväntningar. Det här är inte något man går och funderar på, det gör jag faktiskt inte. Eftersom jag varit nominerad förut så tar jag ut all seger i förskott, det är det enda kloka man kan göra, säger Klas Östergren med ett skratt.

Nomineringen för med sig en hel del fördelar – även om man i slutändan inte står som vinnare.

– Det finns människor som är övertygade om att jag fick Augustpriset då och det fina med det är att med tiden blir vi alla pristagare och det tycker jag är en trevligt.

I en skog av sumak handlar om tonåringen Kenneth som tillbringar en intensiv sommar tillsammans med Dan Schoultze och hans syster Hellen.

Varför tror du boken blev nominerad?

– Det är en ganska rak, enkel och lättläst bok om allvarliga och svåra saker, det kan i någon mån bidra. Den skildrar en tid i människans liv som vi alla gått igenom. Somliga minns tonårstidens problem med fasa, andra försöker glömma dem.

Boken handlar om ungdomar men är inte skriven som av en ungdom utan mer från en vuxens perspektiv.

– Den här gången ville jag skriva på ett litterärt, vuxet språk om unga människor och det var en del av experimentet.

Experimentet?

– Alla böcker är för mig experiment. Jag vet aldrig om det ens blir en bok när jag börjar. För mig är det ett arbete som blir svårare och svårare med åren. Man måste skärpa sig till det yttersta varje gång, det är inget man gör med vänster hand eller behagfullt tillbakalutat, utan varje gång är det en kamp på liv och död.

Klas Östergren är från Stockholm men har nu kommit att bli dubbelskåning som han kallar det, och bor numera både på Österlen och i Malmö.

– Det finns många fördelar att hålla sig därnere. Vill man vara ute mycket i natur och trädgård är det väldigt bra. Kanske inte detta år. Det var ett skitår för oss hobbyodlare. Men det kommer andra år.

Hur kommer du att fira nu då?

– Jag firar denna nominering och jag vet hur ovisst allting är. Det är väl bara att vara så glad man kan. Firar gör jag för mindre saker än denna. Varje dag som inte innebär någon olycka ska man fira tycker jag. Jag har inte alltid varit sådan, det har kommit med tiden. Det är klart att man inte dricker champagne varje dag men någonting ligger det faktiskt i detta, med tanke på alla goda vänner och människor som försvinner. Så nog finns det saker att fira, denna nominering i allra högsta grad! Ska man då sväva i ovisshet i en månad så får man väl fira hela månaden då, säger han med ett skratt.

ISABELLE STÅHL – Just nu är jag här

Isabelle Ståhl från Ängelholm romandebuterade tidigare i år och är överraskad över Augustprisnomineringen – ett pris som dessutom ger litteraturen mer plats i det offentliga rummet menar hon.

– Jag är extremt överraskad och glad. Jag är väldigt glad att boken får ett erkännande som betyder väldigt mycket för mig. Litteratur får så lite plats i offentligheten och det här priset ger mer plats i offentligheten, det tycker jag är väldigt bra, säger hon.

Just nu är jag här är en relationsskildring om 29-åriga Elise som längtar efter närhet och letar efter den på Tinder. När hon träffar Victor är allt fantastiskt – ett tag. Sedan tar tomheten vid och den tryggaste vännen är alla tabletter som vaggar in henne i ett avtrubbat och distanserat tillstånd. Att debutboken skulle bli Augustprisnominerad hade hon inte trott.

– Det fanns lite som en dröm någonstans men nej, jag försökte verkligen att räkna bort det. Man ska inte ha några förväntningar.

Hennes roman har fått fina recensioner, bland annat av tidningens recensent Clemens Altgård som skrev: ”En riktigt bra roman ska enligt min åsikt skava lite och få läsaren att börja tänka själv. Den egenskapen har Just nu är jag här. Det är en samtidsroman jag varmt kan rekommendera!”.

Varför tror du att Just nu är jag här blev nominerad?

– En sak kan vara att den gestaltar ett tillstånd eller något i tiden nu, kanske både med form och innehåll, som känns som ett nytt grepp på ett trovärdigt sätt. Det är många som är mycket äldre än jag som tycker om boken så det handlar inte bara om att folk kan relatera till den, det tycker jag känns roligt, även om jag är jätteglad om folk kan relatera till den också. Men att även människor i 80-årsåldern kan tycka att det är en bra bok gör mig glad, säger hon.

Isabelle Ståhl doktorerar i idéhistoria på Stockholms universitet och är krönikör och kritiker på Svenska Dagbladet. Just nu är jag här gavs ut i maj 2017, och sedan dess har en viss distans vuxit fram till boken.

– På ett sätt känns det som att det är en annan person som skrivit den men så är det alltid med saker man skrivit. Efter ett tag känns det som att det var någon annan som skrev det där. Men det gör verkligen något med ens upplevelse av sig själv och av världen att ha skrivit en bok. Det är svårt att formulera. Det känns som att det finns mottagare för det här skrivandet som jag gör, och som är en ganska viktig del av mig som person. Det är en väldigt tillfredsställande tanke och känsla.

Blir det något firande?

– Ikväll kommer jag nog att dricka lite Cava. Det som händer nu känns väldigt lyxigt, och det känns som ett firande i sig, säger Isabelle Ståhl.

Isabelle Ståhl är även en av de medverkande författarna på Bokens Dag i Hässleholm den 18 november.