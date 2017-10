Företagare vill ha bort ödehus

Kävlinge Företagare på Annehälls industriområde har tröttnat på ett ödehus vid entrén på Tostarpsvägen.

I en skrivelse vill de att kommunen går in och tvångsförvaltar fastigheten. De hänvisar till Landskrona där liknande åtgärder genomförts.

Orsaken till att de vill att kommunen griper in är att tomten beskrivs som väldigt skräpig, med fyllningsmassor som tippats på fastigheten.

Företagarna är också rädda att det drar till sig ohyra, och att det riskerar att rasa till följd av att det är i dåligt skick.

”Inget snyggt välkomnande in på vårt verksamhetsområde för våra kunder”, skriver de i brevet.