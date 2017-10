Känslosam manifestation mot sexism

MALMÖ Det var mycket känslor och ilska men också hopp hos deltagarna i söndagens manifestation #metoo på Möllevångstorget.

– Jag är ingen stol som en man kan sätta sig på, sa en av talarna bestämt och fick varma applåder.

Mellan 400 och 500 personer, varav majoriteten var kvinnor, anslöt sig till den kollektiva manifestationen #metoo på Möllevångstorget och många av dem har en historia att berätta om hur de har blivit sexuellt trakasserad och diskriminerad som ung tjej eller äldre kvinna.

– I tisdags kväll blev jag ännu en gång utsatt för sexism men när jag vaknade på morgonen och läste om manifestationen i Stockholm. Då kände jag att nu är det dags. Vi måste visa att nu det är nog även i Malmö, säger initiativtagaren Katja Lundberg.

På tre dagar och med hjälp av en gäng andra engagerade kvinnor hade hon fått ihop en imponerande lista med talare.

Alexandra Wallin från Kävlinge, som är aktiv i moderaterna var en av dem. Hon berättade öppenhjärtigt om den senaste nyårsnatten då hon istället för att titta på raketer tvingades att fly från sin pojkvän som tryckte in henne i ett rum och försökte våldta henne.

– Jag flydde för mitt liv. När jag polisanmälde honom och sa att han hade trakasserat mig en längre tid hotade han och hans föräldrar mig. Då drog jag tillbaka anmälan, berättar Alexandra Wallin.

På manifestationen uppmanade hon andra som utsätts för sexism att våga anmäla och säga ifrån. Gå direkt om du blir utsatt för våld, var hennes budskap.

Miriam Katzin från Vänsterpartiet pratade också om den värme och det systerskap som har växt fram i världen i samband med kampanjen.

– Det är en otrolig kraft som vi kan använda till att organiserar oss och ställer krav på att samhället agerar. På att vi får en samtyckeslag nu. På att polisen utreder sexualbrott och inte lägger dem på väntelistan. På att hela det patriarkala systemet förändras, säger Miriam Katzin.

Sen den 5 oktober, när det avslöjades om sexuella trakasserier och våldtäkter bland kändiseliten i Hollywood har kampanjen #metoo spridits över världen och otaliga berättelser kommit fram i ljuset.

Mariam Ismail Daoud, som är engagerad i flera organisationer, pratade om hur viktigt det är att få sätta ord på sina upplevelser av utsatthet som sexism och rasism. ordet ger oss makt att förändra, framhöll hon med eftertryck.

– Till och med i mitt hemland Iran har kvinnor vågat gå ut med sina historier. En del har till och med fängslats för att de har taggat sig i gruppen. Det visar den kraft som kan förändra världen, menar Toktam Jahangiry.

Eva Lindberg, som stod i publiken och lyssnade, sa att kampanjen har väckt många negativa minnen inom henne personligen och har fått henne att vilja gå ut och manifestera.

– Men det är bra att de unga tjejerna går före och säger ifrån. Det handlar inte bara om sexuella trakasserier utan också om att kvinnor förtycks och känner sig maktlösa på arbetsplatserna, i relationer och i övriga samhället, förklarar Eva Lindberg.

Det utdelades många styrkekramar och mycket stöd hos deltagarna i manifestationen. Dagens avslutades också med att de som ville gick till Stadsbiblioteket för att dela berättelser med varandra.

Den som ville kunde också lämna sin historia i två brevlådor som stod vid statyn ”Arbetets ära”.

– Tanken är också att ge ut en bok med några av alla de historier om trakasserier som just nu in strömmar till hashtaggen och samla dem under temat ”Kvinnor berättar”, säger Yvette Lissman från Alingsås, som deltog i manifestationen.

Förutom Facebookgrupper som #metoo och ME TOO Malmö kan intresserade också leta efter gruppen Kvinnor berättar, där historierna kan lämnas.

