Hejda knarkdöden

Bakom den torra statistiken om antalet människor som årligen dör av sitt narkotikamissbruk finns mycket tragedi både för offren och för deras närstående. Men även för samhället är det en tragedi. Det innebär att kampen mot narkotika i praktiken misslyckats samtidigt som samhällsskadorna blivit enormt stora och kostsamma.

Hårda ord. Javisst. Men det bottnar i utvecklingen av narkotikarelaterade dödsfall. Mellan år 1994 och 2014 ökade antalet narkotikarelaterade dödsfall från cirka 200 till ungefär 700 per år. Det är dramatiska siffror. Tänk vilka reaktioner det skulle blivit om antalet trafikdödade hade ökat i samma omfattning.

Det kanske märkligaste i sammanhanget är hur lågprioriterad narkotikadödligheten är i den allmänna debatten. Var finns det forskare som larmar om sakernas tillstånd, var finns det politiker som profilerar sig som förkämpar mot narkotikadöden, och varför lyser i stort sett de journalistiska reportagen om knarkdödsepidemin med sin frånvaro. Det är som om vi bara klarar att diskutera något enstaka samhällsproblem åt gången. Dit hör inte knarkdöden.

Så här ser det väl ut överallt, tror kanske någon. Inget kunde vara mer fel. Sverige har den näst högsta narkotikadödligheten i hela EU, vilket måste betecknas som ett komplett fiasko.

Att vi har den explosiva ökningen av narkotikadöd hänger förstås samman med den alltmer globaliserade världen med dess öppnare gränser. När väl narkotikan tagit sig in i vårt land och sprider sig från grossist- till detaljistledet, det vill säga gatulangarna, så står polisen inför en övermäktig uppgift. Att få tag i knark är i många städer lättare än att få tag i alkohol från langare. När polisen haffar knarklangarna på gatan ersätts de snabbt av andra försäljare.

Kampen mot narkotikan måste prioriteras på ett helt annat sätt än i dag. Sker inte det så sviker vi en ung generation som lockas in i knarkmissbruket.