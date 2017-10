Olympic tillbaka i tvåan

FOTBOLL BK Olympic var bara nere i trean och vände. Efter odiskutabla 4-0 (2-0) i lördagens kvalfinal mot Sölvesborgs Goif är division 2-platsen återigen i hamn.

Stor hjälte: tremålsskytten Sadmir Zekovic.

– Helt underbart. Hur skönt som helst, utbrast assisterande tränaren Ola Moberg.

– Uppdraget uppfört.

Jublet visste inga gränser på Lindängens IP när domaren Mohamed Rachid blåste av drabbningen på Lindängens IP och i omklädningsrummet blev det gott om segersång.

Senare firades det med pizza i klubbstugan och utgång.

– Gött. Vi hade bestämt oss för att fokusera på uppgiften och inte förberett något större, så det blev ganska lugnt.

– Sedan vet grabbarna hur man firar spontant.

Efter att både Olympic (5-1) och Sölvesborg (7-0) kört över Lerkils IF blev det en helt avgörande kvaldrabbning på lördagseftermiddagen.

Den förmodade spänningen lyste dock med sin frånvaro.

Malmölaget öppnade klart bäst och släppte därefter aldrig greppet. Höstförvärvet från IFK Malmö, Sadmir Zekovic, satte 1-0 i minut 25 och tio minuter senare ökade han även på till 2-0.

Och när 23-åringen även kontrade in 3-0 i 63:e minuten kändes det klart.

– Inget snack om saken. Vi presterade en riktigt bra fotboll igen, och visade att vi verkligen är ett lag, konstaterade Moberg som fick se Simon Ståhl fastställa slutresultatet 4-0.

Vad säger du om Zekovics insats?

– Magisk. Vi tog tillbaka honom till Olympic för att göra mål, och det gjorde han i dag.

En annan som briljerade var unge målvakten Kevin Svensson, född 1999.

– Kevin debuterade i serieavslutningen mot Hyllie IK och har stått sedan dess. Här räddade han ett friläge redan efter 30 sekunder och växte två meter av det.

– Vi känner oss trygga med honom i mål.

Förklaringen till succén?

– Att vi varit noggranna, trott på spelarna, visat mod i matcherna och byggt ett lag. Lagmoralen har varit väldigt god under året och alla accepterat sina roller.

Hur ser du på att spela i division 2 2018?

– Kul. Det blir också lite fler Malmöderbyn eftersom FC Rosengård, Prespa Birlik, IFK Malmö och Kvarnby kommer spela i samma serie.

– Vi tänker inte göra någon toksatsning, utan satsa på våra duktiga ungdomar som tagit steget upp och bygga utifrån dessa. Får inte heller glömma att vi gjort två bra insatser mot högre motstånd i år då det blev förlängning mot både Lunds BK (Svenska cupen) och Hässleholms IF (DM). Två matcher som visat att vi håller hög klass.

– Klart att vi blir attraktiva och får in en del provspelare, men är de inte bättre kommer vi inte att göra förändringar. Däremot försöker vi ta in en del gamla Olympicprofiler.

Fortsätter du och huvudtränaren Ahmed Chahrour att leda styrkorna?

– Nej, det kommer vi inte göra. Charre bestämde sig redan från början att det var 2017 som gällde, och nu ska han lägga mer tid på familjen. Jag kommer själv att fokusera på att utbilda ungdomarna och ledarna i klubben.

– Vilka som tar över lär bli helt klart under veckan.