Målare fick tänka tvärtom

Svalöv Från tillverkning av Nobeldiplom till att undervisa i konst för barn. Konstnären Susanne Jardeback har aldrig varit rädd för kontraster. På lördagen höll hon i en workshop i glasmåleri på biblioteket i Svalöv. Evenemanget var en del av Kulturkalaset.

– När ni testar det här hemma och ni inte tycker det blir bra så sätter ni glasplattorna i diskhon och rengör. Sen kan man börja om.

Rekommendationen kom från Susanne Jardeback som ville poängtera för de unga målarna att man inte ska ge upp även om man inte är nöjd med något från början.

Cirka tio barn fanns på plats uppe på bibliotekets vind för att lära sig att måla med akrylfärg på glas. Något som inte är det lättaste.

– Man börjar bakifrån istället för tvärtom. Exempelvis får man skriva initialerna baklänges. Det blir inte riktigt som man tänkt sig från början men det är också poängen, sade under Susanne Jardeback under workshopen.

– Som målare får man vara beredd att lämna ursprungstanken och låta målningen växa fram. Det blir en lekfull och spännande upptäcksresa.

Susanne Jardeback har länge kunnat försörja sig på att måla och undervisa i måleri. För några år sedan fick hon det hedervärda uppdraget att göra diplomet till pristagaren av priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne som delas ut varje år i samband med Nobelfestligheterna.

På lördagen var det undervisning i glasmåleri som gällde. Susanne Jardeback såg ut att trivas.

– Att få arbeta med ungdomar är väldigt roligt. Jag får tänka i så enkla banor som möjligt.

Barnen var på lördagsförmiddagen både kreativa och motiverade.

Malou Mullaert som målade en mangamålning tyckte det var roligt men svårt att måla bakvänt.

Workshopen var en del av Svalövs kommuns kulturkalas som numera arrangeras på en dag och inte som tidigare under en vecka.

– Tidigare brände vi hela budgeten under den veckan. Nu är det bättre uppdelat. Jag hoppas att barnen ska känna sig stolta av vad de gjort i dag, säger Elisabet Viktorsson, kulturchef inom Svalövs kommun.

Konstverken på glasrutorna ska sättas ihop till ett lapptäcke och sättas upp i kommunhuset.

– När politikerna ser målningarna hoppas jag att de vill skänka mer pengar till kulturen, sade Elisabet Viktorsson och skrattade.