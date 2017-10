Fyra klubbar har fått nobben

FOTBOLL André Lidholm står i valet och kvalet. Satsning uppåt igen eller spel på lägre nivå i en klubb hemmavid? Eller rent av en fortsättning som spelande tränare...

– Jag väntar på svar från en utbildning jag sökt via mitt jobb. Kommer jag in så är jag upptagen varje fredag och tid för studier på andra tider krävs. Så just nu vet jag inte riktigt hur det blir med fotbollen, meddelar André.

Erbjudanden har absolut inte saknats efter att han i samband med den näst sista division 5-matchen, där Lövestad föll mot Sjöbo och på kuppen fick sparken ur serien, meddelade att han efter bara en säsong skulle sluta som spelande tränare.

Hörby FF ville ha honom som assisterande tränare till Mats Lilienberg. IFK Ystad hörde av sig, Spjutstorps IF och Liga 06 likaså.

– Jag har tackat nej till alla fyra. Varför?`För att jag väntar svar från utbildningsansökan och för att jag själv vill veta vad jag vill med fotbollen nästa år. Klubbarna vill förstås ha snabba besked och det har jag inte kunnat ge.

Det kan mycket väl bli så att han ”bara” blir spelare, alltså inte i kombination med en tränarroll.

I så fall kan en återgång till Österlen FF bli aktuell.

– Antingen satsar jag rejält och då är Österlen enda alternativet. Kommer jag in på utbildningen blir detta svårt. Eller så blir det spel i någon klubb hemmavid. Sjöbo IF? De har inte ringt, men varför inte?!