En författare som alltid vill prova något nytt

I höst är Malmöförfattaren Torbjörn Flygt aktuell med romanen Flyktväg, en berättelse som tar läsarna till ett fiktivt centraleuropeiskt land i krig där mycket av det som händer också går att känna igen på hemmaplan.

– Jag ville skriva en väckarklocka men nu är vi nog nästan där, säger Torbjörn Flygt.

Torbjörn Flygt:

Född: 1964 i Malmö

Bor: Malmö

Bakgrund: Författare, kulturskribent och dramatiker som debuterade med romanen Längtans ögonblick 1995. Har skrivit flera romaner, dramat Karriär och också tre barnböcker. Fick Augustpriset för uppväxtromanen Underdog 2001.

Böcker: Längtans ögonblick (1995), Män vid kusten(1997), Underdog (2001), Verkan (2004), Himmel (2008), Fiskplåt och bajsdrakar (2009), Outsider (2011), Fruktolösa tokobertar (2011). Var man (2013), Spår i sanden (2014), Flyktväg (2017)

Aktuell: Med romanen Flyktväg och som gäst på Bokens Dag i Hässleholm lördag 18 november.

Torbjörn Flygt om …

… att resa bort och skriva: ”Det har jag gjort med nästan alla böcker. Det började med Underdog – förlaget satte mig på landet utanför New York någonstans där de hade en utbyteslägenhet. Där satt jag i två månader och skrev och märkte att det var ett bra sätt för mig att under en väldigt koncentrerad period arbeta dygnet runt i princip. Det är ett otroligt privilegium att kunna vistas i den här fiktiva världen 24 timmar om dygnet. När det gäller Flyktväg fick jag ett stipendium från Skandinaviska föreningen och satt i Rom förra oktober och skrev klart.”

… om att skriva barnböcker: ”När jag skrev mina första var det mycket för att jag hade barn i den åldern och ville göra mitt jobb mindre abstrakt för dem. Plus att det var roligt för dem och de kunde känna igen sig lite. Sedan tycker jag att om man är författare så ska man kunna skriva alla sorters genrer. Den sista av barnböckerna, Spår i sanden, skrev jag med vår dotter Nora och det var väldigt mycket hennes story. Det var jätteroligt att jobba ihop.”

… om att bli klar med en roman och släppa den: ”I samma stund som jag är klar med en roman så är jag egentligen färdig. Det finns inget mer att uptäcka i texten för mig och ibland är det väldigt sorgligt. Denna gång var det extra sorgligt att släppa Hart eftersom jag kom att gilla honom mycket och han var den jag stod närmast. Det är alltid en sorg att lämna en vänskap som man haft.”

… om var han hittade inspiration till landskapet i Flyktväg: ”Ska man vara helt ärlig skulle det ju kunna vara Skåne också, där jag har en viss vana att vistas på landet. Men sedan är min fru halvtyska. Hon kommer från Mûnchen och vi kört dit ofta de senaste åren. Då kör vi genom Gedser och Rostock och över Berliner-Ring och ner på forna östsidan. När vi kommer ner där kör vi ofta av från motorvägen och där finns det byar och samhällen där det ser ut som om det fortfarande är 80-tal. Så miljöerna är mycket därifrån.”

… om nästa bokprojekt: ”Jag brukar inte vilja prata om det men kan i alla fall säga att denna gång kommer man att känna igen mitt språk. Och de som väntar på en fortsättning på Outsider får vänta några år till.”