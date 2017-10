Bois får vänta på avancemanget

MALMÖ Landskrona Bois kunde ha blivit klart för Superettan under lördagen. Men klubben får vänta på avancemanget efter en snöplig förlust, 1-2, borta mot Oskarshamn.

– Det är förstås en stor besvikelse att vi inte lyckades fixa det här i dag. Det var helt enkelt ingen topprestation av oss trots att vi försökte och försökte hela matchen, sa Boistränaren Agim Sopi efter slutsignalen.

Hemmalaget tog ledningen i den första halvleken på en straff som man inte alls var överens med honom om i Landskronalägret:

– Jag förstår inte alls hur han hittade den straffen. Det var det nog ingen här som gjorde, suckade Sopi.

Men straff blev det och Oskarshamn kunde ta ledningen med 1-0.

I den andra halvleken kvitterade Bois genom Dino Mesic.

– Om den första halvleken var tempofattig från vår sida så kom vi betydligt bättre i gång i den andra och hittade in bakom deras backlinje. Sedan efter det målet tyckte vi att vi hade bra koll på matchen, resonerade Agim Sopic.

Men i stället kunde hemmalaget göra 2-1. . .

– Vi var uppe med mycket folk och glömde att säkra upp defensiven och så kontrade de in sitt andra mål. Efter det försökte vi verkligen komma tillbaka in i matchen, men det ville sig inte den här gången. Vi är väldigt besvikna just nu.

Trots förlusten kan Landskrona Bois bli klart för avancemang redan under söndagen, om Mjällby skulle tappa poäng i sin match.

Men det är inget som Agim Sopi vill prata om:

– Det där bryr vi oss inte om alls. Vi vill gå upp av egen kraft och det enda vi fokuserar på just nu är att ordna det av egen kraft i nästa match mot Oddevold. Vi vill avgöra själva. Jag kommer inte ens att titta på Mjällbys match, det får gå som det går.

Men om de skulle tappa poäng och ni blir klara. Har ni förberett något firande då?

– Nej, det har vi inte. Vi får se vad som händer om det blir så. Men det är inget vi tänker på nu.

– Vi vill inte vara beroende av vad andra lag gör. Nu är det bara Oddevold som gäller, det enda vi har fokus på.