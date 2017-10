Nya trafikavstängningar

Lund Spårvägsbygget innebär nu ytterligare trafikavstängningar.

På tisdag stängs Bredgatan vid Allhelgonakyrkan för biltrafik och blir bussgata men gång- och cykeltrafiken kan fortsätta.

Orsaken är att djupa schakt ska tas upp för omläggning av vatten- och fjärrvärmeledningar.

Även Allhelgona kyrkogata, mellan Bredgatan och Allhelgonakyrkans nya infart, skyltas som bussgata.

Det blir heller inte tillåtet att parkera på gatumark här, något som påverkar ett tiotal p-platser.

På delen av Allhelgona kyrkogata mellan kyrkans nya infart och Norra Vallgatan tillåts endast behörig trafik.

Den allmänna trafiken hänvisas till Bredgatan-Norra Vallgatan-Allhelgona kyrkogata, men genomfartstrafiken påverkas samtidigt av det pågående bygget av det nordsydliga cykelstråket på Bredgatan.

För gång- och cykeltrafik är passage dock möjlig förbi byggplatserna, om än i något begränsad omfattning.

S:t Laurentiigatan blir nu öppen för dubbelriktad behörig trafik, med in- och utfart via Clemenstorget.

Getingevägen mellan Bredgatan och Kung Oskars väg är fortsatt stängd för motortrafik medan gång- och cykeltrafiken kan passera.

De aktuella förändringarna gäller fram till februari. Sedan blir det öppet för trafik under en period innan det i april-maj är dags för rälsläggning.