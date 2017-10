Martin Timell erkänner sexistiska uttalanden

Martin Timell erkänner i en intervju med Expressen att han dragit rasistiska, sexistiska och homofoba skämt under sin sin tid på TV4-programmet "Äntligen hemma". Han ska nu gå i terapi.

En tidigare kollega till Martin Timell har i dagarna uppgett att den välkände programledaren tafsat på henne i en badtunna. Flera andra berättelser har även uppdagats om att han upprepade gånger dragit kränkande skämt under inspelningarna. Han ska också ha uppträtt dominant och maktfullkomligt.

Nu erkänner Martin Timell att han har gjort fel. Han säger till tidningen att han inte själv insett att han betett sig illa – förrän nu.

– Jag har inte fattat att jag ha gjort folk jävligt illa. Jag har inte fattat att mitt beteende har varit grovt föråldrat.

– Jag är chockad över att jag har gjort så mycket fel. Jag har alltid gått in för att roa, dra skämt som ibland har gått över gränsen, och jag har inte fattat att det har gjort folk illa. Det blev en chock för mig. Jag måste revidera hela min approach. Jag har pratat med mitt lilla team i dag, som jag har jobbat med i fem år (Äntligen Hemma-redaktionen).

Att han ska ha tafsat på en kvinnlig kollega är ingenting Martin Timell minns, påstår han. Men han ber om ursäkt ändå.

– Vad jag har läst där så är det att jag tydligen har tagit henne på rumpan i någon frukostkö. Det här är 11 år sedan. Jag har inga som helst minnen här, men det är hennes upplevelse som stämmer. Även om inte jag minns det. Det är klart som fan jag ber om ursäkt för det också. Jag har gjort saker som jag inte har menat något illa med. Som inte har varit avsedda som sexuella trakasserier, säger Martin Timell till Expressen.

Martin Timell togs under torsdagen ur tjänst från TV4. Under fredagen gick även kanalen ut med att de ställer in alla program där programledaren deltar samt alla framtida inspelningar.

Han berättar att han ska gå i terapi för att förbättra sitt beteende.

– Jag har en oro i kroppen som inte är så lätthanterlig. När jag då kombinerar det med en humörsvängning och inte mår bra, så blir det inte så bra, säger Martin Timell.

– Jag har gått i terapi. Men nu har jag fått tag i en kvinna som kan ta emot mig och som sa ”Jag vet precis vad det här handlar om”.