Kommunen vill använda drönare

sjöbo Vid Vombsjösänkan, Möllers mosse och Heinge strövområde kan det under hösten filmas med en drönare om kommunen får tillstånd.

Om du ser en liten svävande farkost i höst och i vår så ska det inte finnas någon anledning till oro. Kommunen vill nämligen filma Möllers mosse och Heinge strövområde med en drönare för att informera om områdena till kommuninvånare. Filmandet skulle även visa hur arbetet med förstudien av Vombsjösänkan, där kommunen, Lund och Eslöv är involverade, fortgår. Här finns många sällsynta och hotade arter och målet att göra området till ett biosfärområde enligt UNESCOS riktlinjer för att området ska bevaras.

– Det är ett sätt att prata om områdena. Vi har så många fina områden och vi vill kommunicera vad vi gör där, hur de sköts och hållbarhetsutvecklingen. Men det är svårt att överblicka områdena om man inte använder film, säger Marie Nordgren, informatör på kommunen som haft hand om ansökan till länsstyrelsen.

– Vi ser att människor idag vill kommunicera mer med film än skrivna dokument, det här är ett sätt för kommunen att följa med i den utvecklingen.

Någon risk att kränka den enskildes integritet ska det inte finnas.

– Vi är väl insatta i reglerna och kommer absolut inte kränka den enskildes integritet. Och är där markägare inom området så kommer de naturligtvis att informeras.

Kommunen planerar att drönaren, av modellen Phantom 4 Pro+, kommer vara uppe i luften 30 minuter per gång under ett par tillfällen under hösten och 2-5 gånger under nästa år om tillstånd ges.